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Actor Brando Gallesi se pronuncia sobre su orientación sexual y responde a críticas en redes: "Permitan que la gente sea libre"

“Permitan que la gente sea libre” respondió el reconocido actor por las críticas que recibió en redes luego de mostrarse vulnerable y revelar que atraviesa depresión.

Actor Brando Gallesi reveló que sufre de depresión. Foto: composición LR/TikTok
Actor Brando Gallesi reveló que sufre de depresión. Foto: composición LR/TikTok
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Brando Gallesi, recordado por su participación en reconocidas producciones de cine, teatro y televisión, decidió refugiarse en las redes sociales para expresar el difícil momento personal que atraviesa. Tras mostrarse vulnerable y confesar que lucha contra la depresión, el joven actor recibió comentarios negativos, por lo que no dudó en responder a quienes cuestionaron su orientación sexual y en rechazar los mensajes 'prejuiciosos'.

A través de TikTok, el recordado protagonista de 'Locos de amor, mi primer amor' pidió respeto y lanzó un firme mensaje contra la homofobia. “Permitan que la gente sea libre, feliz y si quiere estar triste que también estén triste, pero déjenlos libres a todos. No los juzguen”, expresó en uno de los videos que compartió.

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Brando Gallesi aclara su orientación sexual por comentarios en redes

Luego de compartir un video en el que habló sobre su salud mental y los momentos difíciles que atraviesa, Brando Gallesi recibió comentarios ofensivos que cuestionaban su forma de expresarse e incluso su orientación sexual. Ante ello, decidió pronunciarse públicamente y dejar en claro su postura. “Primero hablemos de la sociedad homofóbica peruana. Incluso lo he comentado y mucha gente lo sabe. Uno, soy hetero. En verdad ni siquiera sé qué hago hablando de mi sexualidad porque no debería ser importante, pero lamentablemente la gente quiere saber porque me lo preguntan”, manifestó.

El artista señaló que le sorprendió la reacción de algunas personas, que relacionaron su sensibilidad con supuestos estereotipos. “Lo segundo y más fuerte, diría yo, comentarle a alguien que es gay por el simple hecho de hablar sensiblemente o vulnerabilizarse o mostrarse llorando ante cámaras. ¿Qué problema hay con eso?”, cuestionó.

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Brando Gallesi pide respeto tras revelar que atraviesa depresión

El actor, quien inició su carrera desde muy pequeño en televisión, explicó que solo quiso compartir una experiencia real con sus seguidores para visibilizar la salud mental. “Solo quise compartir este momento para que puedan apreciar cómo incluso alguien con mucha experiencia en el ámbito del arte y el contenido también puede pasar por momentos fuertes de frustración, sobre todo cuando se quiere compartir algo realmente valioso”, sostuvo en el primer video que compartió sobre su situación emocional.

Asimismo, pidió detener el odio innecesario en plataformas digitales. “¿Por qué tienen que juzgar? Sigan con sus vidas, con lo que tengan que hacer, sin molestar al otro”, señaló. También hizo un llamado a la empatía y al respeto entre usuarios. “Si no es una crítica constructiva, o no es algo que aporte, o sea algo positivo, métete tu lengua ahí. Así que ya saben, déjense de vainas, homofóbicos”, sentenció.

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