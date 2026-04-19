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Mariella Zanetti enfrenta en vivo a Yaco Eskenazi por sus palabras sobre atracción de Diego Chávarri por Gabriela Herrera: "Lo estás justificando"

Fuerte discusión en ‘La granja VIP’ expuso posturas opuestas entre Yaco Eskenazi y Mariella Zanetti sobre la cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera, desatando debate sobre presunta infidelidad en el reality.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera confesaron sus sentimientos en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Diego Chávarri y Gabriela Herrera confesaron sus sentimientos en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La gala de eliminación del 18 de abril en 'La granja VIP' dejó uno de los momentos más comentados de la temporada, cuando Yaco Eskenazi y Mariella Zanetti protagonizaron un intercambio en vivo que elevó la tensión en el set. El detonante fue la difusión de imágenes que mostraban la cercanía entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.

El episodio puso en agenda un tema recurrente en los realities: los límites de la fidelidad dentro de la convivencia televisada. Mientras el capitán histórico de 'Esto es guerra' optó por un enfoque moderado, la actriz cómica defendió una postura más estricta sobre la responsabilidad afectiva, generando un debate que rápidamente se trasladó a redes sociales.

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Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi se enfrentan por confesiones de Diego Chávarri y Gabriela Herrera

Durante la transmisión, Mariella Zanetti cuestionó directamente la actitud de Diego Chávarri, subrayando que la infidelidad no se limita al contacto físico. “La infidelidad no solamente tiene que ser carnal. Es una decisión y uno debe ser responsable de las consecuencias”, afirmó, marcando una línea clara sobre el compromiso emocional.

Por su parte, Yaco Eskenazi intentó contextualizar lo ocurrido y evitar calificativos extremos. El conductor sostuvo que, si bien existía una falta, no debía equipararse a una traición consumada. En su intervención, precisó que no se trataba de un romance oculto ni de una conducta reiterada, sino de una situación que debía analizarse dentro del entorno del reality.

“Lo que estoy tratando de hacer es que se entienda que no necesariamente es la persona más mala del mundo. No es un infiel carnal, ni un sacavueltero, ni que Gabriela y él están teniendo un romance escondido. Hay que ver más allá de lo que está pasando”, recalcó.

El intercambio escaló cuando Zanetti replicó que su colega estaba justificando el comportamiento del exfutbolista. “La infidelidad no solo es física, también es emocional y de intención”, enfatizó, reforzando su argumento frente a la audiencia.

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¿Qué pasó entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera en 'La granja VIP'

El origen del conflicto se remonta a unas imágenes captadas durante la madrugada posterior a una fiesta dentro del programa. En la conversación, Diego Chávarri y Gabriela Herrera admitieron sentirse atraídos mutuamente, aunque también reconocieron los límites impuestos por la relación sentimental que él mantiene fuera del espacio televisivo.

El diálogo, que fue emitido en la gala, dejó frases reveladoras. Chávarri expresó que intentó controlar lo que sentía, mientras que Herrera fue enfática en no avanzar hacia una relación. “Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes tu pareja”, señaló la bailarina, dejando clara su postura frente a la situación.

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