HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 97.016%: Sánchez mantiene más de 27.000 votos de ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Sergio Galliani sorprende con radical cambio físico a sus 59 años y desata revuelo en redes sociales: “Nunca pensé llegar así”

El actor Sergio Galliani, el popular ‘Nachito’ de ‘Al fondo hay sitio’, dejó en shock a sus seguidores al mostrar su nueva figura.

Sergio Galliani viene de protagonizar la película 'Chavín de Huantar'. Foto: Composición LR/Instagram.
Sergio Galliani viene de protagonizar la película 'Chavín de Huantar'. Foto: Composición LR/Instagram.
Compartir

Sergio Galliani es uno de los actores que se mantiene vigente en la televisión peruana. Su personaje de Ignacio de Las Casas, 'Nachito', en la serie 'Al fondo hay sitio', ha conquistado al público peruano durante los últimos años.

Ahora, la figura televisiva ha sorprendido a sus seguidores al compartir su radical cambio físico. Además, decidió mostrar los resultados en redes sociales, lo que desató revuelo al lucir un cuerpo bien definido. “Nunca pensé llegar así a mis 59 años”, compartió.

PUEDES VER: Hija de Sergio Galliani manda emotivo mensaje a Connie Chaparro tras diagnóstico de cáncer: "Lo importante..."

lr.pe

Sergio Galliani comparte su nuevo físico en redes sociales

A través de una publicación en Instagram, donde cuenta con más de 330 mil seguidores, Sergio Galliani publicó un video en el que presume su cuerpo trabajado en el gimnasio y mostró los resultados ante el público. Incluso se halagó públicamente. “Pu** que guapo…”, escribió el actor, protagonista de la película peruana 'Chavín de Huántar'.

Frente a esto, múltiples usuarios felicitaron al actor. “Te veo bien, Sergio”, “Nachito podríamos entrenar juntos”, “Tienes mejor figura que yo”, “A hacerle competencia a Cachín”, fueron algunos de los mensajes positivos que recibió el actor de 'AFHS', mientras que otro grupo de usuarios afirmaba que solo “hacía el ridículo”.

PUEDES VER: 'Peluchín' asegura que Camucha Negrete fue víctima de maltratos por parte de Sergio Galliani en obra de teatro: "Ella me lo contó"

lr.pe

Connie Chaparro, esposa de Sergio Galliani, revela que tiene cáncer

A través de un video en Instagram, la actriz Connie Chaparro, quien en enero de este año celebró 16 años de matrimonio con Sergio Galliani, reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel.

Según su relato, se enteró de su condición cuando sufrió una alergia y acudió al dermatólogo para que le recetara alguna pastilla. Estando allí, le pidió también que revisara sus lunares. Tras la evaluación, el especialista detectó uno en su brazo izquierdo y le indicó que se realizara una biopsia.

Sin embargo, recibió la mala noticia una semana después, cuando le enviaron los resultados. “Decía ‘cáncer a la piel insitu’ y la patología que me encontraron a mí, un melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible. ¡Wow!, sí me chocó, no lo puedo negar”, contó. Afortunadamente, fue intervenida por un cirujano oncólogo y logró superar la enfermedad, ya que fue detectada a tiempo.

Notas relacionadas
Hija de Sergio Galliani manda emotivo mensaje a Connie Chaparro tras diagnóstico de cáncer: "Lo importante..."

Hija de Sergio Galliani manda emotivo mensaje a Connie Chaparro tras diagnóstico de cáncer: "Lo importante..."

LEER MÁS
¡No se retracta! Bettina Onetto confirma que habló mal de Sergio Galliani en polémico audio: "Es antipatiquísimo, pedante"

¡No se retracta! Bettina Onetto confirma que habló mal de Sergio Galliani en polémico audio: "Es antipatiquísimo, pedante"

LEER MÁS
Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

Martha Figueroa defiende a Sergio Galliani y revela que la apoyó tras el fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Giro radical en caso Abencia Meza! Cantante podría salir del penal Santa Mónica tras decisión del Tribunal Constitucional

¡Giro radical en caso Abencia Meza! Cantante podría salir del penal Santa Mónica tras decisión del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

Pamela López llora desconsoladamente al contar comportamiento inapropiado de Paul Michael tras fuerte discusión: "Tengo pudor"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz celebra 25 años de casado con Borka Bozovich y revela cómo logró enamorarla: "No le quedaba otra"

Gian Piero Díaz celebra 25 años de casado con Borka Bozovich y revela cómo logró enamorarla: "No le quedaba otra"

LEER MÁS
Renato Rossini lanza polémica frase sobre sus compañeros de 'La granja VIP': usuarios piden intervención del Ministerio de Cultura

Renato Rossini lanza polémica frase sobre sus compañeros de 'La granja VIP': usuarios piden intervención del Ministerio de Cultura

LEER MÁS
Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

Gisela Valcárcel cumple su sueño y sorprende con la construcción de lujosa casa de playa: "Confiar en la visión"

LEER MÁS
Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que Jefferson Farfán le dejó a sus hijos: “Nos volvimos millonarias”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025