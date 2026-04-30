Sergio Galliani sorprende con radical cambio físico a sus 59 años y desata revuelo en redes sociales: “Nunca pensé llegar así”

Sergio Galliani es uno de los actores que se mantiene vigente en la televisión peruana. Su personaje de Ignacio de Las Casas, 'Nachito', en la serie 'Al fondo hay sitio', ha conquistado al público peruano durante los últimos años.

Ahora, la figura televisiva ha sorprendido a sus seguidores al compartir su radical cambio físico. Además, decidió mostrar los resultados en redes sociales, lo que desató revuelo al lucir un cuerpo bien definido. “Nunca pensé llegar así a mis 59 años”, compartió.

Sergio Galliani comparte su nuevo físico en redes sociales

A través de una publicación en Instagram, donde cuenta con más de 330 mil seguidores, Sergio Galliani publicó un video en el que presume su cuerpo trabajado en el gimnasio y mostró los resultados ante el público. Incluso se halagó públicamente. “Pu** que guapo…”, escribió el actor, protagonista de la película peruana 'Chavín de Huántar'.

Frente a esto, múltiples usuarios felicitaron al actor. “Te veo bien, Sergio”, “Nachito podríamos entrenar juntos”, “Tienes mejor figura que yo”, “A hacerle competencia a Cachín”, fueron algunos de los mensajes positivos que recibió el actor de 'AFHS', mientras que otro grupo de usuarios afirmaba que solo “hacía el ridículo”.

Connie Chaparro, esposa de Sergio Galliani, revela que tiene cáncer

A través de un video en Instagram, la actriz Connie Chaparro, quien en enero de este año celebró 16 años de matrimonio con Sergio Galliani, reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel.

Según su relato, se enteró de su condición cuando sufrió una alergia y acudió al dermatólogo para que le recetara alguna pastilla. Estando allí, le pidió también que revisara sus lunares. Tras la evaluación, el especialista detectó uno en su brazo izquierdo y le indicó que se realizara una biopsia.

Sin embargo, recibió la mala noticia una semana después, cuando le enviaron los resultados. “Decía ‘cáncer a la piel insitu’ y la patología que me encontraron a mí, un melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible. ¡Wow!, sí me chocó, no lo puedo negar”, contó. Afortunadamente, fue intervenida por un cirujano oncólogo y logró superar la enfermedad, ya que fue detectada a tiempo.