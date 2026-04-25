Una nueva noche de eliminación en 'La granja VIP Perú' dejó fuera de competencia a Pati Lorena, quien no logró superar la votación del público frente a Samahara Lobatón y Pamela López. La exproductora de televisión se convirtió en la eliminada de la gala, mientras que sus compañeras lograron salvarse y seguir en carrera dentro del reality de convivencia.

Antes de abandonar el programa, Pati Lorena protagonizó una emotiva despedida en la que agradeció a la producción y a sus seres queridos. “Quiero agradecer a Panamericana Televisión por haber confiado en mí… agradecer a mi familia y a mi familia en redes”, expresó conmovida.

Pati Lorena se despide de 'La granja VIP' tras ser eliminada

La gala estuvo marcada por la tensión entre las tres nominadas: Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena. La primera en salvarse fue la hija de Melissa Klug, seguida de la pareja de Paul Michael, quien también obtuvo el respaldo del público para continuar en el programa. Esto dejó a la exproductora de televisión como la participante con menor votación, sellando así su salida del reality.

Previo a conocer el resultado final, Pamela López le dedicó unas palabras a su compañera, destacando algunas cualidades pese a las diferencias que pudieron haber tenido. “Hay cosas rescatables de ti… una de ellas es que eres trabajadora y te admiro por eso. Dios te bendiga”, comentó.

Tras su eliminación, la exproductora de Gisela Valcárcel abandonó la granja y se trasladó al set del programa, donde fue recibida por los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. En ese momento, vivió un emotivo reencuentro con Cecilia, pareja de su hijo, con quien se dio un abrazo.

¿Cómo llegó Pati Lorena a ser una de las nominadas en el reality?

La presencia de Pati Lorena en la placa de eliminación no fue casual, sino el resultado de una serie de duelos, sanciones y decisiones estratégicas dentro del programa. Uno de los momentos clave fue la intervención de Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, quien ganó el duelo de salvación.

Gracias a este beneficio, el participante tuvo la facultad de modificar la lista de nominados y decidió retirar a Gabriela Herrera, colocando en su lugar a Pati Lorena. De esta manera, se conformó la placa final junto a Samahara Lobatón y Pamela López.