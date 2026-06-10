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Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana tras confirmar anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira

En medio de una discusión sobre los rumores de un supuesto romance con Paloma Fiuza, Mario Hart sorprendió al admitir sus sentimientos por una querida actriz peruana que tiene pareja.

El cantante Mario Hart reveló que esta actriz peruana fue y sigue siendo su 'crush'.
El cantante Mario Hart reveló que esta actriz peruana fue y sigue siendo su 'crush'. | Foto: composición LR/+QTV/Instagram
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Mario Hart sorprendió en 'Sin +Q Decir' al confesar su enamoramiento por una famosa actriz peruana. Tras confirmar que su matrimonio con la modelo venezolana Korina Rivadeneira fue anulado hace aproximadamente dos años, el piloto peruano volvió a aparecer en el programa de streaming liderado por María Pía Copello, donde contó detalles de su estado civil y de la situación actual con la madre de sus hijos.

En el espacio digital, el también cantante no dudó en revelar quién es la artista que no solo fue su amor platónico en el pasado, sino que aún despierta sentimientos en él, aunque ella tiene pareja actualmente.

PUEDES VER: Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

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Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana

El tema salió a flote cuando Israel Dreyfus abordó los rumores acerca de un presunto romance entre Mario Hart y Paloma Fiuza, que se originaron a raíz de un comentario suyo. El exchico reality explicó sus palabras y también aseguró que la bailarina brasileña había sido 'crush' de todos los participantes de 'Combate' en su momento, incluido, supuestamente, Mario Hart.

Fue entonces cuando el intérprete de 'Yo no fui' cuestionó la afirmación de Dreyfus y se mostró dispuesto a revelar quién realmente despertó en él un amor platónico que perdura hasta hoy. Aunque Hart primero quiso jugar al misterio al exponer unos cuantos datos de esta persona, a quien describió como peruana, artista y un poco más joven que él, no tardó en admitir que se trataba de Stephanie Cayo, la menor de las hermanas Cayo.

Al escuchar la confesión de Mario Hart, Pía Copello recordó emocionada que él ya le había contado sobre su enamoramiento platónico. Por su parte, Israel Dreyfus añadió: “Creo que ha sido el amor imposible de todos los chibolos, en su momento”.

Más adelante, tras conversar acerca de Alejandro Sanz, actual pareja de Stephanie Cayo, los conductores de 'Sin +Q Decir' evocaron la participación de Macs Cayo en 'Combate', en la misma época que Dreyfus y Hart. Fue entonces cuando el piloto fue consultado sobre si alguna vez pidió a su excompañero que le presentara a Stephanie, su hermana menor. En esa línea, el exesposo de Korina Rivadeneira reconoció que las circunstancias lo frenaron, ya que tanto él como la actriz tenían una relación en ese momento. “Es que ahí Stephanie estaba con un amigo mío y yo estaba con Alejandra (Baigorria)”, sentenció.

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