Pamela López vivió un episodio preocupante en ‘La Granja VIP Perú’. A pocas horas de definirse si continuará en competencia o será eliminada este sábado 25 de abril, la influencer y pareja de Paul Michael sufrió una caída durante uno de los retos del reality de Panamericana TV. El impacto le provocó un intenso dolor que la obligó a detener su participación y recibir asistencia inmediata.

La situación generó alarma en el set y puso en tensión a los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, quienes siguieron de cerca la evolución de López y se mostraron dispuestos a retirarla del escenario para garantizar que reciba la atención médica adecuada.

Pamela López sufre caída en ‘La Granja VIP Perú’

Todo ocurrió durante el esperado ‘viernes de traición’, en el que Pamela López no solo no logró salvarse de la placa de nominados tras ser sentenciada, sino que además sufrió una lesión al caer en pleno juego. Al inicio, el incidente pasó casi inadvertido para las cámaras, pero fue Yaco Eskenazi quien alertó sobre lo sucedido.

Ante la gravedad del momento, López tuvo que apartarse del circuito para ser socorrida por Diego Chávarri, mientras se escuchaba a la influencer quejarse de dolor entre lágrimas y su pareja, Paul Michael, se mostraba preocupado. En ese contexto, el conductor relató lo ocurrido a los televidentes. “Aparentemente es el ligamento lateral. La está revisando el doctor, pero creo que sí va a necesitar atención porque está llorando de dolor”, comentó el presentador. En esa misma línea, la participante declaró que el malestar comenzaba a disminuir, aunque reconoció que en el instante de la caída había sido demasiado intenso.

“Es tendón, me dicen”: Pamela López tranquiliza a sus fans

Más adelante, Pamela López, ya más tranquila y con signos de recuperación, dirigió un mensaje para calmar a la audiencia y a los conductores del programa respecto a su estado. “No es nada grave, al parecer. Es tendón, me dicen. Estamos esperando al doctor para que me evalúe más al detalle. Siento dolor, pero es tolerable. Estoy acá cumpliendo con la actividad”, señaló, buscando transmitir serenidad en medio de la tensión generada por su caída.

En ese mismo momento, la aún esposa de Christian Cueva explicó cómo se produjo el accidente que terminó afectando su rodilla. “Creo que al momento de saltar la valla me he apresurado y me he soltado antes de tiempo, por eso he caído y todo el peso se me ha ido a esta rodilla. Sentí que se me movió”, precisó. Tras escucharla, Ethel Pozo reiteró su disposición para que López reciba atención médica inmediata en caso de que el dolor persista, subrayando la importancia de su bienestar por encima de la competencia.