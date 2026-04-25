HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela López sufre caída y se lesiona a solo horas de saber si será eliminada de 'La Granja VIP Perú': "Todo el peso se me ha ido a esta rodilla"

La influencer Pamela López tuvo que abandonar el reto mientras se quejaba del dolor entre lágrimas. Al igual que Samahara Lobatón y Pati Lorena, se encuentra nominada en 'La Granja VIP Perú'.

Pamela López conocerá si se salva de la eliminación este sábado 25 de abril.
Pamela López conocerá si se salva de la eliminación este sábado 25 de abril. | Foto: composición LR/Panamericana TV
Compartir

Pamela López vivió un episodio preocupante en ‘La Granja VIP Perú’. A pocas horas de definirse si continuará en competencia o será eliminada este sábado 25 de abril, la influencer y pareja de Paul Michael sufrió una caída durante uno de los retos del reality de Panamericana TV. El impacto le provocó un intenso dolor que la obligó a detener su participación y recibir asistencia inmediata.

La situación generó alarma en el set y puso en tensión a los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, quienes siguieron de cerca la evolución de López y se mostraron dispuestos a retirarla del escenario para garantizar que reciba la atención médica adecuada.

PUEDES VER: ¿Ya sabe que su novia terminó con él? Diego Chávarri sorprende al romper en llanto tras polémica con Gabriela Herrera

lr.pe

Pamela López sufre caída en ‘La Granja VIP Perú’

Todo ocurrió durante el esperado ‘viernes de traición’, en el que Pamela López no solo no logró salvarse de la placa de nominados tras ser sentenciada, sino que además sufrió una lesión al caer en pleno juego. Al inicio, el incidente pasó casi inadvertido para las cámaras, pero fue Yaco Eskenazi quien alertó sobre lo sucedido.

Ante la gravedad del momento, López tuvo que apartarse del circuito para ser socorrida por Diego Chávarri, mientras se escuchaba a la influencer quejarse de dolor entre lágrimas y su pareja, Paul Michael, se mostraba preocupado. En ese contexto, el conductor relató lo ocurrido a los televidentes. “Aparentemente es el ligamento lateral. La está revisando el doctor, pero creo que sí va a necesitar atención porque está llorando de dolor”, comentó el presentador. En esa misma línea, la participante declaró que el malestar comenzaba a disminuir, aunque reconoció que en el instante de la caída había sido demasiado intenso.

PUEDES VER: Diego Chávarri sorprende al consolar a Gabriela Herrera tras ser expuestos: “No te sientas mal por algo que no pasó”

lr.pe

“Es tendón, me dicen”: Pamela López tranquiliza a sus fans

Más adelante, Pamela López, ya más tranquila y con signos de recuperación, dirigió un mensaje para calmar a la audiencia y a los conductores del programa respecto a su estado. “No es nada grave, al parecer. Es tendón, me dicen. Estamos esperando al doctor para que me evalúe más al detalle. Siento dolor, pero es tolerable. Estoy acá cumpliendo con la actividad”, señaló, buscando transmitir serenidad en medio de la tensión generada por su caída.

En ese mismo momento, la aún esposa de Christian Cueva explicó cómo se produjo el accidente que terminó afectando su rodilla. “Creo que al momento de saltar la valla me he apresurado y me he soltado antes de tiempo, por eso he caído y todo el peso se me ha ido a esta rodilla. Sentí que se me movió”, precisó. Tras escucharla, Ethel Pozo reiteró su disposición para que López reciba atención médica inmediata en caso de que el dolor persista, subrayando la importancia de su bienestar por encima de la competencia.

Notas relacionadas
Diego Chávarri y Gabriela Herrera enfurecen y niegan que se atraen pese a reveladores videos: "Es difamación, no hay nada comprometedor"

Diego Chávarri y Gabriela Herrera enfurecen y niegan que se atraen pese a reveladores videos: "Es difamación, no hay nada comprometedor"

LEER MÁS
Diego Chávarri sorprende al consolar a Gabriela Herrera tras ser expuestos: “No te sientas mal por algo que no pasó”

Diego Chávarri sorprende al consolar a Gabriela Herrera tras ser expuestos: “No te sientas mal por algo que no pasó”

LEER MÁS
Renato Rossini Jr. deja Perú tras ser eliminado del reality 'La Granja VIP': "Les avisé: salgo 'funado' y me voy"

Renato Rossini Jr. deja Perú tras ser eliminado del reality 'La Granja VIP': "Les avisé: salgo 'funado' y me voy"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ezio Oliva anuncia cambios para enfrentar la ansiedad tras confesiones de Karen Schwarz: "Mi primer intento"

Ezio Oliva anuncia cambios para enfrentar la ansiedad tras confesiones de Karen Schwarz: "Mi primer intento"

LEER MÁS
Lesly Águila rompe su silencio sobre presunto embarazo tras confirmarse romance con músico de Corazón Serrano: "Tengo planes a futuro"

Lesly Águila rompe su silencio sobre presunto embarazo tras confirmarse romance con músico de Corazón Serrano: "Tengo planes a futuro"

LEER MÁS
Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

Querida exreina de belleza habría sido asesinada por su suegra y esposo de víctima la confronta: "¿Qué hiciste, mamá?"

LEER MÁS
Karen Schwarz sorprende al revelar que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: "Nos separamos, yo lloraba"

Karen Schwarz sorprende al revelar que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: "Nos separamos, yo lloraba"

LEER MÁS
Modelo Ducelia Echevarría reaparece tras dejarlo todo y ahora luce enamorada en su nueva vida en provincia: “Un futuro bonito”

Modelo Ducelia Echevarría reaparece tras dejarlo todo y ahora luce enamorada en su nueva vida en provincia: “Un futuro bonito”

LEER MÁS
¿Ya sabe que su novia terminó con él? Diego Chávarri sorprende al romper en llanto tras polémica con Gabriela Herrera

¿Ya sabe que su novia terminó con él? Diego Chávarri sorprende al romper en llanto tras polémica con Gabriela Herrera

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025