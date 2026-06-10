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La segunda vuelta de las Elecciones 2026, realizada el pasado 7 de junio, mantiene en vilo a la ciudadanía, que espera el conteo oficial de la ONPE para conocer quién asumirá la presidencia del país. La contienda enfrentó a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez y generó un intenso debate en redes sociales, donde destacaba la narrativa de que el candidato del ‘sombrero’ representaba al socialismo, mientras la lideresa del partido naranja encarnaba la democracia y el orden.

En este contexto, la actriz peruana Mónica Sánchez decidió alzar su voz en defensa de los votantes del candidato de Juntos por el Perú, quienes han sido blanco de calificativos despectivos. A través de sus redes sociales, la recordada Charito de 'Al fondo hay sitio' compartió un contundente mensaje en el que calificó de "racistas y clasistas" los ataques dirigidos hacia quienes apoyan al candidato del partido de izquierda y destacó la importancia de respetar la diversidad de opiniones y el derecho de cada ciudadano a ejercer su voto sin ser objeto de desprecio.