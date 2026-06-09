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Mario Hart y Paloma Fiuza coincidieron en el programa ‘Arriba mi gente’ en medio de especulaciones sobre un posible romance y la presunta separación del piloto con la modelo venezolana Korina Rivadeneira, madre de sus hijos. La participación de los exintegrantes de ‘Combate’ llamó la atención por la química que mostraron junto a Zumba y la conductora Micheille Soifer.

Tras la emisión, Hart fue entrevistado detrás de cámaras y sorprendió a Fiuza y a Soifer al referirse directamente a su vínculo con Rivadeneira. Con tono firme, aseguró que su matrimonio había sido anulado tiempo atrás, una declaración que volvió a generar dudas sobre su situación sentimental y abrió nuevas interrogantes respecto a su vida personal.

Mario Hart sorprende con declaración sobre su matrimonio con Korina Rivadeneira

Durante la entrevista, los invitados comentaron la recordada fotografía que Zumba difundió de él junto a unos cercanos Mario Hart y Paloma Fiuza, imagen que en su momento alimentó rumores de un romance. Al ser consultada sobre si esa situación le generó incomodidad, la modelo brasileña descartó por completo esa postura. “No hay nada de malo. No pasa nada porque somos amigos”, indicó.

La reportera de ‘Arriba mi gente’ aprovechó para preguntarle directamente al piloto sobre su estado civil y mencionarle si todavía era un hombre casado. Hart, tras una breve pausa, respondió con firmeza: “Mi matrimonio fue anulado hace mucho tiempo”. La declaración provocó sorpresa inmediata en Fiuza y Micheille Soifer.

Ante la insistencia de la comunicadora sobre si se consideraba soltero, el cantante peruano reafirmó su postura y añadió: “Sí, lo contamos: que fue anulado fue anulado hace como dos años, más o menos”.

Más adelante, Hart subrayó que, independientemente de su situación personal, mantiene comunicación constante con Korina Rivadeneira por el bienestar de sus hijos. “Obviamente las coordinaciones van a existir siempre. (Ella es tu bastón y tú el de ella). Así va a ser toda la vida. Hay chicos de por medio y tenemos que apoyarnos para la crianza de ellos”, sentenció.