Una nueva polémica sacude 'La Granja VIP Perú', esta vez con Diego Chávarri y Gabriela Herrera como protagonistas. Aunque la relación del exfutbolista con Thalía Bentin era pública, la bailarina sorprendió al confesarle la atracción que sentía por él, mientras Chávarri admitía que también luchaba contra sus propios sentimientos.

La reveladora escena ocurrió durante una conversación íntima, cuando ambos aprovecharon un momento a solas para apartar sus micrófonos y, frente a frente en sus respectivas camas, terminaron abriendo su corazón.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri se declaran

Todo ocurrió cuando Gabriela Herrera, tras su nominación, intentó explicarle a Diego Chávarri que la habían acusado injustamente de entrometerse en relaciones ajenas y que por eso había tomado distancia de él, puesto que, de los dos, ella estaba saliendo peor parada de las situaciones que estaban viviendo.

Al inicio, el ex de Melissa Klug y Shirley Arica intentó minimizar la situación, pero tras un silencio preguntó sin filtros: “¿Te gusto?”. Gabriela respondió con un rotundo “sí”, dejándolo perplejo. Luego, él quiso saber desde cuándo sentía esa atracción y si era intensa; ella admitió que era reciente, aunque evitó dar más detalles, mientras él insistía en que le importaba. En ese contexto, muy por lo bajo, se le habría escuchado decir: “Me encantas, en serio, y he tratado de alejarme”. Ante ello, Herrera reaccionó con desesperación y le contestó “No importa”, mientras Diego insistía en saber por qué él le gustaba.

Novia de Diego Chávarri lanza contundente mensaje

De acuerdo con la tiktoker Geraldine Vílchez Domínguez, mejor conocida como 'La Mana', Thalía Bentin habría conectado a la transmisión 24/7 cuando tuvo lugar la escena de su pareja con Gabriela Herrera y había sido testigo de sus confidencias. En ese sentido, la joven habría dejado una primera transmisión en la caja de comentarios a través de su usuario en YouTube: “¡Que mañana los expongan y sepan que yo los escuché! El karma existe y pega muy rápido".

Lo que sí es un hecho es que, poco después, la joven reapareció en sus redes sociales con un mensaje que no dejaba lugar a dudas sobre el momento que estaba atravesando. “No importa que me hagan daño, yo estoy tranquilo porque les faltará vida para encontrarme dos veces”, se leyó en una historia que compartió en Instagram.

Novia de Diego Chávarri tras confesión con Gabriela Herrera. Foto: Instagram

Según trascendió, la noticia de su reacción habría llegado a oídos de Diego Chávarri, quien fue visto llorando en brazos de Pati Lorena en 'La Granja VIP Perú'.