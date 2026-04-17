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Pamela Franco admite por primera vez que Christian Cueva le fue infiel a Pamela López con ella, pero asegura: "Terminamos antes de que se casara"

¡Lo aceptó por primera vez! Pamela Franco señaló que mantuvo una relación con Christian Cueva hasta poco antes de que él se casara con Pamela López. Además, contó su verdad sobre la historia del yape de S/280.

Pamela Franco dio mayores detalles de la pasada relación que mantuvo con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco dio mayores detalles de la pasada relación que mantuvo con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La cantante Pamela Franco brindó nuevas declaraciones sobre su relación con Christian Cueva, en medio de la polémica que involucra también a la aún esposa del futbolista, Pamela López. Durante su reciente aparición en el programa televisivo 'Amor y fuego', la artista ofreció su versión sobre episodios que en su momento generaron controversia mediática.

El tema resurgió a raíz del recordado depósito de S/280 que el futbolista le realizó, hecho que fue expuesto años atrás durante la crisis matrimonial con la actual participante de 'La granja VIP'. En esta ocasión, la cantante de cumbia no solo explicó el contexto de esa transferencia, sino que también reconoció aspectos de su vínculo con Cueva que hasta ahora no había abordado públicamente.

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Pamela Franco asegura que terminó su relación con Christian Cueva antes de que él se casara con Pamela López

En su intervención televisiva del 16 de abril, Pamela Franco fue enfática al señalar que su relación con Christian Cueva concluyó en 2019, antes de que el futbolista contrajera matrimonio con Pamela López. Según detalló, fue ella quien tomó la decisión de alejarse, marcando así el cierre definitivo del vínculo sentimental.

“Yo corté con él, fui yo la que me alejé en el 2019, mucho antes de que se casara”, expresó la cantante, insistiendo en que su relación no se desarrolló dentro del matrimonio del deportista. Esta precisión busca responder a los cuestionamientos sobre una posible infidelidad durante la etapa conyugal.

No obstante, Pamela Franco admitió que, pese a haber terminado, existió contacto posterior entre ambos, lo que ha sido interpretado como un error. En ese sentido, reconoció que mantener comunicación con Christian Cueva pudo generar interpretaciones equivocadas, aunque reiteró que no existía una relación activa en ese momento.

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¿Cuál es la verdad de los S/280 que Christian Cueva le yapeo a Pamela Franco?

Uno de los puntos más comentados fue el origen del depósito de S/280 que Christian Cueva realizó a Pamela Franco, episodio que se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos. La cantante explicó que el hecho ocurrió en un contexto informal, mientras ella participaba en una sesión de fotos y posteriormente compartía un momento de relajación.

Según su testimonio, el futbolista retomó comunicación con ella para comentarle sobre la aparición de otra mujer que hablaría de su vínculo con el cantante, lo que despertó su curiosidad. En medio de esa conversación, y mientras consumía una cerveza, Pamela Franco le pidió en tono de broma que “invite una”, sin imaginar que él respondería enviándole dinero.

“Fue en broma, yo estaba tomando una cerveza y le dije ‘hazte una’, y él lo tomó literal”, relató. La artista dejó en claro que el gesto no tuvo una connotación sentimental, aunque aceptó que pudo prestarse a interpretaciones negativas en medio del contexto mediático que atravesaba Christian Cueva con Pamela López.

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