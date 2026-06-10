Australia lanza el primer ferry 100% eléctrico del mundo, capaz de transportar 2.100 pasajeros y 225 vehículos: conectará con América del Sur

Australia lanza el primer ferry eléctrico de gran capacidad, el Hull 096, diseñado para operar sin combustibles fósiles y abanderar la sostenibilidad en el transporte marítimo. | Foto: Incat

Australia lanza el primer ferry eléctrico de gran capacidad, el Hull 096, diseñado para operar sin combustibles fósiles y abanderar la sostenibilidad en el transporte marítimo. | Foto: Incat

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Australia puso en marcha el primer ferry totalmente eléctrico de gran capacidad del mundo, una embarcación diseñada para operar sin combustibles fósiles y demostrar que la electrificación también puede aplicarse al transporte marítimo de pasajeros. El proyecto representa uno de los avances más ambiciosos en la transición hacia medios de transporte más sostenibles.

La nave, denominada Hull 096, fue construida por la empresa australiana Incat Tasmania y destaca por sus dimensiones y capacidad operativa. Con 130 metros de eslora, está preparada para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos en trayectos internacionales de corta distancia.

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Con una capacidad energética de más de 40 megavatios hora, cuenta con 5.016 baterías de litio.

El ferry funciona con más de 5.000 baterías de litio

El corazón de la embarcación es un gigantesco sistema de almacenamiento energético de más de 40 megavatios hora, considerado uno de los mayores instalados hasta ahora en un ferry eléctrico. Para lograrlo, incorpora 5.016 baterías de litio distribuidas en cuatro compartimentos especialmente diseñados para garantizar la seguridad y el rendimiento del sistema.

La energía almacenada alimenta ocho propulsores de chorro de agua impulsados por motores eléctricos de imanes permanentes. Además, el ferry cuenta con sistemas de refrigeración y aislamiento para evitar problemas de sobrecalentamiento, uno de los principales desafíos de este tipo de tecnologías. Durante las pruebas, la embarcación ha sido alimentada con energía renovable procedente principalmente de fuentes hidroeléctricas.

Operará entre Buenos Aires y Uruguay, funcionando como un laboratorio tecnológico para evaluar su desempeño.

Operará entre Argentina y Uruguay como laboratorio tecnológico

Está previsto que el ferry sea trasladado a América del Sur para operar en la ruta entre Buenos Aires, en Argentina, y Colonia del Sacramento, en Uruguay. El recorrido a través del Río de la Plata tendrá una duración aproximada de una hora y 30 minutos y permitirá evaluar el desempeño de esta tecnología en condiciones reales de operación comercial.

Para garantizar la continuidad del servicio, el proyecto contempla la instalación de estaciones de carga rápida en ambos puertos, capaces de recargar las baterías en alrededor de 40 minutos. Según sus desarrolladores, el Hull 096 funcionará como un verdadero laboratorio flotante que permitirá analizar la viabilidad técnica y económica de los grandes buques eléctricos, un paso que podría acelerar la transformación sostenible del transporte marítimo en los próximos años.