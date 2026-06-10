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Mariella Zanetti compartió con sus seguidores una noticia que la tiene más emocionada que nunca. La comentarista de 'La granja VIP Perú' anunció que adquirió una nueva casa y que ultima detalles para iniciar una etapa distinta junto a su familia. A través de sus redes sociales, la actriz mostró parte de los ambientes de la vivienda y expresó la felicidad que siente por este importante logro familiar.

La exvedette publicó un video en el que deja ver algunos espacios de su nuevo hogar, el cual todavía está en proceso de acondicionamiento para la mudanza. Junto a las imágenes, la figura de televisión compartió un mensaje que reflejó la ilusión con la que afronta este cambio. "Y si voy a empezar una nueva etapa, quería hacerlo con todo listo para sentirme cómoda y tranquila en mi nuevo hogar", escribió, por lo que recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores.

Mariella Zanetti muestra los avances de su nueva vivienda

A través de su publicación, la actriz permitió que sus seguidores conocieran algunos rincones de la casa que pronto compartirá con su familia. Aunque la vivienda aún no cuenta con todos los muebles instalados, Zanetti mostró los trabajos finales que realiza para dejar todo listo antes de mudarse definitivamente.

En el video también se observa la instalación de amplias ventanas en distintos ambientes de la propiedad. La conductora de televisión se mostró orgullosa del resultado y no ocultó la emoción que siente por comenzar una nueva historia en este inmueble. Por ello, difundió imágenes de los ambientes y de las labores que continúan antes de la mudanza.

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La actriz atraviesa un momento especial y ha decidido compartirlo con sus seguidores, quienes celebraron junto a ella la noticia de su nueva casa. Mientras tanto, continúa preparando cada detalle para instalarse junto a Javier Blondet y su hijo en el hogar que marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas.