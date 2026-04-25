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¿Ya sabe que su novia terminó con él? Diego Chávarri sorprende al romper en llanto tras polémica con Gabriela Herrera

Diego Chávarri se quebró luego de que Shirley Arica, su expareja, lanzara un fuerte comentario sobre su relación con Thalía Bentin en medio del revuelvo por escena de confesión en 'La Granja VIP Perú'.

Previamente, Thalía Bentin comunicó a Samuel Suárez que había ya estaba enterada de la confesión entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera.
Previamente, Thalía Bentin comunicó a Samuel Suárez que había ya estaba enterada de la confesión entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera. | Foto: composición LR/Panamericana TV/Instagram
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Diego Chávarri no pudo contener las lágrimas en 'La Granja VIP Perú' tras un fuerte comentario de Shirley Arica, su expareja. En medio del revuelo generado en redes sociales por una escena de confesión en vivo con Gabriela Herrera, que ambos involucrados niegan pese a los videos que circulan de la transmisión en vivo, el exfutbolista rompió en llanto al imaginar que Thalía Bentin pudo haber terminado su relación.

Aunque Chávarri se mostró muy tocado al punto de no poder hablar, fue Pamela López quien expuso que su llanto se originó luego de la conversación que él sostuvo con Arica. La novia de Paul Michael, además, dejó entrever que la 'Chica Realidad' podría estar recibiendo información que no debería dentro del reality de Panamericana TV.

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Diego Chávarri llora desconsoladamente en 'La Granja VIP'

La escena tuvo lugar durante una comida del 'Team Reales', cuando Diego Chávarri se quebró ante sus compañeros. Esa situación llevó a que Pamela López le preguntara directamente, mientras Gabriela Herrera se mostraba interesada en conocer el motivo de sus lágrimas: “¿Estás llorando por lo que te han metido a la cabeza?”.

La emoción aumentó cuando López, aún esposa de Christian Cueva, expresó su confianza en Thalía Bentin, a pesar de no conocerla personalmente, y animó al exfutbolista a que se recobrara. “Le han metido un bichito de mier**. No pienses, deja de llorar y te me pones bien, Diego. Nadie más que tú conoce a esa persona. Yo no la conozco, pero tengo un buen concepto. ¿Es eso? No puedo verlo llorar. Me duele”, agregó la influencer.

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Pamela López expone qué le dijo Shirley Arica a Diego Chávarri

Lejos de cerrar el tema, Pamela no dudó en cuestionar a Shirley Arica y en compartir el motivo de la tristeza de Diego Chávarri, luego de pedirle autorización al exdeportista. Según manifestó, la recordada 'Chica Realidad' realizó un comentario malicioso, dejándole entrever a su expareja que Thalía Bentin habría decidido dar un paso al costado en su relación sin que él lo supiera. “Todavía, ¿quién te lo dice? ¿Lo puedo decir? Shirley le ha dicho: ‘¿Tú estás con ella?’. Él le ha dicho que sí, que igual tiene que resolver cosas cuando salga. (Shirley:) ‘¿Estás seguro de que ella está contigo?’. El veneno. Como si ella tuviera información”, reveló la novia de Paul Michael, insinuando que Arica estaría recibiendo datos privilegiados en la granja.

Cabe señalar que Thalía Bentin habría visto en vivo la polémica escena entre Diego Chávarri y la bailarina Gabriela Herrera, lo que la llevó a reaccionar con firmeza. Horas después, compartió reflexiones en sus redes sociales y, durante la madrugada, se comunicó con Samuel Suárez, crítico de 'La Granja VIP Perú', para dejar clara su postura y confirmar que estaba al tanto de lo ocurrido.

“‘Transmite al programa que estoy enterada de todo y que espero de corazón que los expongan en vivo a nivel nacional porque lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación, del rol que él asumió al mudarse conmigo y con mi hija, a quien me tocará encontrar la forma más adecuada de explicarle todo esto y sin romperle el corazón’. Esas son palabras de Thalía Bentin, afectada a las 5.08 a. m.”, relató Suárez, quien compartió con sus seguidores un fragmento de la extensa conversación que sostuvo con ella.

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