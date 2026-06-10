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Cantante Masiel Málaga, expareja de Churrito Hinostroza, sorprende al revelar cómo quedó tras su manga gástrica: “Así quedamos”

Masiel Málaga, quien llegó a bajar 16 kilos, celebra con alegría los resultados de su reciente operación de manga gástrica y cirugía de nariz. La cantante peruana comparte su felicidad a través de sus redes sociales.

Masiel Málaga mostró su nueva figura en TikTok, donde recibió numerosos elogios de sus seguidores por su transformación física y su renovada confianza.
Masiel Málaga mostró su nueva figura en TikTok, donde recibió numerosos elogios de sus seguidores por su transformación física y su renovada confianza. | Foto: Instagram
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La cantante peruana Masiel Málaga está más feliz que nunca por los resultados de la operación quirúrgica a la que se sometió semanas atrás. A través de sus redes sociales, la expareja de Hernán ‘Churrito’ Hinostroza se mostró satisfecha con la figura que luce en la actualidad, tras haberse hecho la manga gástrica y una cirugía de nariz.

Masiel Málaga, quien hace unos días dejó entrever que fue víctima de violencia por parte de ‘Churrito’ Hinostroza, compartió un video en el que aparece bailando al ritmo de una de sus interpretaciones, y sus seguidores no tardaron en elogiar su cambio físico.

PUEDES VER: ¡Se indignó! Masiel Málaga hace explosivas declaraciones contra 'Churrito' Hinostroza e insinúa que fue víctima de maltrato: “Hubo moretones”

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Masiel Málaga presume su nueva figura

Luciendo un ceñido vestido negro y al ritmo de ‘Porque te amo’, Masiel Málaga se grabó en su cuarto para mostrar lo feliz que está con su nueva figura. “Y así quedamos”, expresó en su cuenta de TikTok, donde recibió muchos elogios, pero también algunos usuarios le pidieron el dato de dónde se retocó la nariz y el cuerpo.

“Qué regia estás de verdad, cuerpo de muñeca”, “Qué churra, como brillas”, “Mi galáctica”, “Primera tuneada que me encanta como quedó. Se ve regiaza”, “No hay mujer fea, sino mujer sin plata, estás hermosa Masiel”, “Qué hermosa mujer por dentro y por fuera, que Dios bendiga tu vida y los tuyos” y “Ella brilla con luz propia, hermosa mi Massiel carajo”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Cabe recordar que años atrás, en 2024, Masiel Málaga sufrió sobrepeso, por lo que se sometió a una primera manga gástrica, lo que le ayudó a perder más de 16 kilos. Según la cantante de ‘Cuándo se ama’, eso la ayudó a mejorar su rendimiento sobre los escenarios. “Me siento estupenda”, declaró.

Por otro lado, estuvo de cumpleaños y compartió un mensaje emotivo en redes sociales. “No han sido fáciles pero sí que fueron sabrosos … Dios nunca jamás me abandonó, ha estado junto a mí cada día a cada instante sin descanso, bendiciéndome aún cuando la cosa se ponía difícil. Treinta y tres años y de estos muchos luchando por mis sueños, porque para eso están. Para hacerlos realidad . Hoy me celebro porque en serio luego de mucho, siento que lo merezco. Y por qué no sentirnos autovaloradas”, expresó.

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