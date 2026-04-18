La quinta semana de ‘La granja VIP Perú’ dejó una nueva eliminación que sorprendió a los seguidores del reality. Renato Rossini Jr. no logró obtener los votos suficientes del público y se convirtió en el participante que abandonó la competencia, mientras que Gabriela Herrera consiguió salvarse junto a Pablo Heredia y Samahara Lobatón, quienes también estaban en riesgo.

Tras conocerse los resultados, el influencer se despidió del programa con un mensaje en el que destacó su desempeño durante su permanencia. “Agradecido por todas las personas que están sintonizando del otro lado. Yo di el 100%. Siento que mi revancha ha sido exitosa”, expresó.

Renato Rossini Jr. se despide del reality tras ser eliminado

La eliminación de Rossini significó un duro golpe para el ‘Team víboras’, que perdió a uno de sus integrantes frente al ‘Team reales’, el cual ahora toma ventaja en número de participantes. El influencer de 28 años se mostró tranquilo al dejar el programa y aseguró que su paso por el reality fue positivo.

“Siento que me voy invicto de alguna forma. La gente lo ve… siento que fui un gran jugador”, afirmó durante su despedida al final de la gala de eliminación que reunió a los cuatro nominados de la semana: Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Gabriela Herrera y Renato Rossini Jr.

PUEDES VER: Diego Chávarri rompe en llanto en brazos de Pati Lorena tras revelarse que su novia descubrió sus confesiones de amor a Gabriela Herrera

Gabriela Herrera sigue en competencia tras superar eliminación

La bailarina logró mantenerse en competencia pese a estar en riesgo, en medio de la reciente polémica generada por sus confesiones junto a Diego Chávarri dentro del programa. Su permanencia le permitió reencontrarse con sus compañeros tras momentos de tensión.

Antes de conocer el resultado final, la bailarina dedicó unas palabras a Renato Rossini Jr., destacando el vínculo que construyeron durante su convivencia. “Eres una persona muy bonita… no te dejes guiar por otras personas, sigue teniendo tu esencia”, expresó frente a cámaras, generando un momento emotivo en la gala.