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Gunter Rave come ceviche carretillero en plena elecciones 2026 y tiene inesperada reacción en vivo: "Se puso rojo"

El periodista de América TV protagonizó un momento divertido en plena jornada electoral al probar un ceviche con abundante ají. “Creo que le han metido la vena y la pepa”, dijo.

El periodista Gunter Rave sorprendió al probar ceviche de pota con mucho ají. Su divertida reacción fue captada en vivo durante la cobertura de las elecciones.
El periodista Gunter Rave sorprendió al probar ceviche de pota con mucho ají. Su divertida reacción fue captada en vivo durante la cobertura de las elecciones. | Foto: América TV
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En plena jornada electoral para elegir al próximo presidente del Perú, el periodista peruano Gunter Rave protagonizó uno de los momentos más divertidos mientras cubría la segunda vuelta. Durante un enlace, el hombre de prensa sorprendió con su reacción al probar un ceviche de pota preparado con abundante ají.

Gunter Rave llegó hasta el distrito limeño de Breña para contar cuáles suelen ser las tradiciones populares que acompañan a los peruanos en fechas como esta. El periodista de América Televisión informó que en los alrededores de los locales de sufragio se instalaron vendedores ambulantes que ofrecían una amplia variedad de platillos típicos al paso, como el clásico ceviche.

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Gunter Rave protagoniza divertida anécdota

Desde las primeras horas de este domingo 7 de junio, miles de ciudadanos acudieron a los centros de votación para elegir entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Mientras algunos periodistas cubrieron los desayunos de los candidatos, otros fueron a las calles para ver cómo se viven estas elecciones.

Durante su transmisión, Gunter Rave sorprendió al probar frente a cámaras el ceviche de pota, uno de los platillos que se ofrecen a las afueras de los locales de votación. Sin imaginar que la vendedora le había servido una cantidad considerable de ají, el periodista probó el preparado con tranquilidad y, desde la primera cucharada, no pudo ocultar que le había picado bastante.

Gunter Rave generó la risa de sus compañeros en el set, Verónica Linares y Federico Salazar, al enrojecerse de inmediato. “Ay buenazo, el ají está cañón. Señora, creo que le has metido la vena y la pepa”, dijo el comunicador ante la mirada atenta de la vendedora. “Con pepa tiene que ser así, sino no es ceviche”, respondió la señora.

En tanto, Verónica Linares y Federico Salazar bromearon sobre el súbito cambio de expresión de su compañero de América Televisión después de probar el platillo. “Se puso rojo”, dijo la conductora, a lo que Rave respondió que necesitaba “un chicharroncito pa’ bajarla”.

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