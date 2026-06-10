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Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, regresó temporalmente al Perú para reencontrarse con su madre, ya que actualmente estudia en Estados Unidos. Durante su visita, la joven de 17 años acompañó a la conductora al set de 'Mande quien mande' y aprovechó para responder preguntas sobre distintos aspectos de su vida personal, entre ellos el vínculo que mantiene con sus hermanos mayores por parte de padre.

La hija de la presentadora se refirió a los hijos del gerente de televisión. Aunque reconoció que no tiene la oportunidad de compartir a menudo con ellos debido a sus responsabilidades y la distancia, dejó en claro que el cariño se mantiene intacto. "Tadeo, Lucas, son mis hermanos, yo los amo igual. No los veo muy seguido, pero nada, los amo, son mi familia también", expresó en declaraciones para 'Más Espectáculos'.

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Valentina Carmona habla del cariño que mantiene por sus hermanos

Durante la conversación, Valentina Carmona destacó que, pese a no coincidir constantemente con sus hermanos mayores, el vínculo familiar sigue siendo importante para ella. Remarcó que siempre los considera parte fundamental de su vida y que el afecto entre ellos permanece a pesar de la distancia.

Además, recordó un gesto especial que tuvo su hermano Tadeo luego de una reciente intervención médica a la que fue sometida. Según contó, él decidió visitarla durante su recuperación, un detalle que la hizo sentir acompañada en un momento complicado. "Yo con un poco de vergüenza porque se veía súper hinchada de la operación, pero lindo verlos", comentó entre risas al recordar aquel encuentro.

La carrera que le gustaría estudiar y la cercana relación con Tula Rodríguez

Durante la entrevista, la hija de la conductora también habló sobre sus planes académicos y reveló cuál es la profesión que le gustaría seguir en el futuro. Explicó que siente un especial interés por áreas relacionadas con la salud y la comunicación. "Bueno, la verdad es que audiología o fonología siempre ha sido algo que me llama mucho la atención. Eso me gustaría, pero también cabe decir que me da mucho miedo el hecho de que es una carrera muy larga", confesó.

Por su parte, Tula Rodríguez destacó la estrecha relación que mantiene con su hija a pesar de la distancia que las separa actualmente. La conductora explicó que ambas conversan constantemente y que Valentina suele ser la primera persona que le escribe cada día. "Siempre me levanta, yo agarro el teléfono y lo primero que tengo es el mensaje de ella", comentó emocionada.

Asimismo, la presentadora resaltó la confianza que existe entre ambas y aseguró que su hija sabe diferenciar perfectamente los roles de madre y amiga. "Ella sabe que yo soy su autoridad, porque eso queda clarísimo, pero sabe que soy su madre y soy su amiga. No hay nadie, nadie más que ella no pueda confiar que no sea en mí", afirmó.