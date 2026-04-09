'La Granja VIP Perú': cómo votar y quiénes son los 8 nominados a la cuarta eliminación del reality

La cuarta eliminación de 'La Granja VIP Perú' se realizará este sábado 11 de abril. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La cuarta eliminación de 'La Granja VIP Perú' se realizará este sábado 11 de abril. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La tensión en 'La Granja VIP Perú' alcanza un nivel sin precedentes. Por primera vez, ocho concursantes se encuentran nominados, lo que convierte esta semana en una de las más decisivas del reality de Panamericana TV. La producción ha confirmado que solo uno de ellos dejará la competencia, pero la magnitud de la lista ha encendido la expectativa del público.

El proceso de votación se ha convertido en la herramienta clave para que los seguidores salven a su favorito. La dinámica estará abierta en la web oficial para que los fanáticos tengan la posibilidad de influir directamente en el destino de los participantes, en una semana marcada por peleas, sanciones y giros inesperados.

¿Quiénes fueron nominados en 'La Granja VIP Perú esta semana?

La placa comenzó con cuatro sentenciados tras una fuerte pelea dentro de la granja: Samahara Lobatón, Shirley Arica, Pamela López y Paul Michael. La discusión, que casi escaló a los golpes, y los conflictos de convivencia llevaron a que todos quedaran en riesgo de eliminación por decisión de la producción.

Posteriormente, se sumaron otros cuatro nombres: Pati Lorena, quien perdió el duelo de capataz frente a Renato Rossini; Mark Vito, que cayó ante 'Cri Cri' en la competencia por inmunidad; además de Melissa Klug y Mónica Torres. Así se completó una lista inédita de ocho nominados.

Todos los nominados esta semana en 'La Granja VIP Perú'. Foto: Panamericana TV

¿Cómo votar paso a paso en 'La Granja VIP Perú'?

El voto es gratuito y se realiza en la plataforma oficial de 'La Granja VIP Perú' en la web de Panamericana TV. El sistema permite emitir hasta 10 votos diarios, que pueden distribuirse entre distintos nominados o concentrarse en un solo participante.

Ingresa a la votación oficial en el portal votacion.panamericana.pe/la-granja/login desde cualquier dispositivo con conexión a internet

Si aún no tienes un usuario, para crearlo completa el formulario con tu nombre, correo electrónico válido, región, número de celular, fecha de nacimiento, género y contraseña

Elige al participante que deseas salvar de la eliminación en la lista disponible

Confirma tu elección y repite el proceso hasta 10 veces al día.

Elige a tu nominado favorito y vota hasta 10 veces por día en 'La Granja VIP Perú'. Foto: captura Panamericana TV

El reto de la salvación y el poder de la traición en 'La Granja VIP Perú'

La dinámica previa a la gran noche de eliminación en 'La Granja VIP Perú' incluye un giro adicional: este jueves 9 de abril, uno de los nominados tendrá la oportunidad de superar el reto de la salvación. Si lo logra, permanecerá en el reality por al menos una semana más.

Además, obtendrá el llamado poder de la traición, que le permitirá salvar a otro sentenciado y colocar en su lugar a uno de los participantes. Esta mecánica añade incertidumbre y promete modificar la estrategia de los participantes, manteniendo a la audiencia en vilo hasta el último momento.