Adriana Quevedo se quiebra al hablar sobre la pérdida de su bebé: "Hay temas que duelen mucho, pero sacarlos ayuda"

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Adriana Quevedo abrió su corazón en un episodio cargado de sensibilidad que conmovió a sus seguidores. En una nueva edición del pódcast 'Club de Padres', la actriz peruana no pudo evitar quebrarse al recordar la pérdida de su bebé, un capítulo que marcó su vida personal.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: decenas de mujeres se solidarizaron con su dolor, especialmente aquellas que también atravesaron la experiencia de perder a un hijo durante el embarazo.

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Adriana Quevedo lloró al recordar la pérdida de su bebé

El tema surgió durante una entrevista de Adriana Quevedo con Orianna Sicconi, tanatóloga y bloguera invitada al pódcast para abordar cómo hablar del duelo con los hijos. Durante la conversación, Sicconi recomendó a las madres que han perdido a sus bebés durante la gestación que les otorguen un nombre, incluso si no llegaron a conocer su sexo. “Si has perdido un bebé, por favor, ponle nombre. Esto es importantísimo. Así haya estado un segundo dentro de tu ser, ya es tu hijo o tu hija esa alma. ¿Pero no sé si es hombre o mujer? Siéntelo en tu corazón y ponle un nombre”, aconsejó.

En esa línea, la especialista animó a las madres en duelo a seguir adelante sin culpa, convencida de que esa es la mejor manera de honrar a sus hijos fallecidos. “Estoy segura de que, si has perdido un bebé y estás viendo esto, es una señal. Hay mucha gente que dice: ‘Pasé esta pérdida, estoy faltándole el respeto si empiezo a disfrutar la vida’. No, todo lo contrario: estás rindiéndole un gran homenaje a esta alma, viviendo tu vida”, expresó.

Fue entonces cuando Adriana Quevedo señaló el collar que llevaba y compartió con la tanatóloga que ella también había atravesado esa experiencia. “Si ustedes ven acá, Santi tiene un hermano”, manifestó. Posteriormente, con lágrimas en los ojos, admitió sentir consuelo en las palabras de su invitada. “Que hayas dicho que, en algún momento, quizás lo puedo ver…”, agregó. Más adelante, la actriz compartió el fragmento de la entrevista junto con un mensaje alentador: “Hay temas que duelen mucho, pero sacarlos ayuda mucho”.

Aunque no profundizó en más detalles durante el pódcast, en 2019 la actriz ya había compartido públicamente ese doloroso episodio. En aquel entonces, al anunciar su embarazo, confesó conmovida: “Yo perdí un bebé el año pasado y fue bastante complicado para mí. Debido a eso, mi pronóstico no era bueno”. Sin embargo, más allá del sufrimiento, también transmitió un mensaje de esperanza dirigido a las mujeres que enfrentaban la misma lucha. “Esto ha sido una búsqueda de casi 6 años. Quiero que esto sirva como un aliento para ustedes. Si yo puedo estar (embarazada) en este momento, ustedes también van a poder”, sentenció.