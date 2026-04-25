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Lesly Águila rompe su silencio sobre presunto embarazo tras confirmarse romance con músico de Corazón Serrano: "Tengo planes a futuro"

La cantante de Corazón Serrano aclaró si está esperando un hijo luego de que se hiciera público su romance con el percusionista de la agrupación de cumbia.

Lesly Águila niega estar embarazada de músico de Corazón Serrano. Foto: composición LR/Instagram
Lesly Águila niega estar embarazada de músico de Corazón Serrano. Foto: composición LR/Instagram
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Lesly Águila, una de las históricas voces de Corazón Serrano, se ha dado una nueva oportunidad en el amor y vive una relación con el percusionista del grupo, Jhon Peña, quien recientemente hizo público su romance con una romántica publicación en redes sociales. Sin embargo, la cantante de cumbia utilizó sus historias de Instagram para aclarar los rumores sobre un supuesto embarazo a sus 31 años.

“De verdad es que no, por última vez lo digo en mis historias, no estoy embarazada, tengo planes a futuro, sí, pero por ahora estoy enfocada en mi trabajo, 100% en mi chamba”, expresó la cumbiambera de 31 años.

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Leslie Águila niega embarazo y pide respeto

La integrante de Corazón Serrano respondió directamente a una seguidora que le consultó sobre un posible embarazo, una pregunta que, según indicó, ha recibido en múltiples ocasiones. La cantante explicó que estos comentarios suelen surgir cada vez que experimenta cambios físicos, lo que la llevó a manifestar su incomodidad frente a este tipo de especulaciones.

Ya perdí la cuenta de todas las veces que me han hecho esta pregunta y no solamente recién, siempre me la hacen, cada vez que subo de peso, afirman que estoy embarazada, entre otras cosas más”, señaló. Asimismo, la cantante aprovechó el momento para hacer un llamado a la reflexión sobre los comentarios ofensivos en redes sociales. “No se opina de cuerpos ajenos, ustedes no saben qué enfermedades uno está pasando”, expresó.

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La romántica confesión del novio de Lesly Águila al confirmar su relación

Jhon Peña, percusionista de Corazón Serrano, fue quien confirmó públicamente su relación con la cantante a través de una romántica publicación en redes sociales. En su mensaje, dejó entrever que no está acostumbrado a la exposición mediática, pero decidió sincerarse ante sus seguidores.

Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie”, escribió al inicio de su comunicado.

Además, el músico aclaró que esta sería la única vez que hablaría sobre su vida personal, marcando una distancia con la exposición pública. “Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla… desde ahora viviré en silencio”, afirmó, asegurando que prefiere mantener su relación en privado pese a la atención mediática.

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