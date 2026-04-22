Sharik Arévalo, nueva vocalista de Corazón Serrano, debutó oficialmente en televisión nacional tras ser presentada como la ganadora de un casting nacional que reunió a cientos de aspirantes. La joven de 19 años apareció por primera vez junto a sus compañeras en el programa 'América hoy', en el que su participación generó reacciones en redes sociales debido a algunos errores en la coreografía durante su presentación en vivo.

Ante las críticas, el director y productor musical de la agrupación, Edwin Guerrero, salió en defensa de la joven cantante y explicó su proceso de adaptación. “Ella nunca ha cantado cumbia, nunca ha bailado cumbia también, entonces es algo nuevo. Pero para nosotros es un reto porque su voz es muy bonita”, señaló el fundador del grupo piurano.

Edwin Guerrero se pronuncia sobre el debut de la nueva integrante de Corazón Serrano en TV

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Edwin Guerrero destacó que la incorporación de Sharik Arévalo representa un reto tanto para ella como para la agrupación de cumbia Corazón Serrano. Según explicó, la joven cantante viene de interpretar otros géneros musicales, por lo que su adaptación al estilo del grupo requiere tiempo, disciplina y práctica constante.

El productor musical afirmó que, pese a las críticas, la voz de la nueva integrante es uno de sus principales puntos fuertes. “Incluso ahora estuvieron acá ensayando baile y vino al estudio, estuvimos platicando de las canciones que ella va a comenzar a cantar en vivo., y muy bien, tenemos grandes expectativas con ella. Después todo se aprende”, expresó el músico.

Edwin Guerrero confiesa por qué Sharik Arévalo se equivocó en la coreografía

En relación a los errores observados durante su debut, el productor musical explicó que la falta de sincronización en la coreografía se debe a su reciente incorporación y a una pausa en los ensayos por motivos de salud. “Estuvo enferma, paró varios días de ensayos, más que todo de baile”, indicó.

El director de Corazón Serrano también resaltó que la joven mostró compromiso durante su proceso de preparación. A pesar de los nervios y las dificultades iniciales, Guerrero aseguró que confían en su evolución dentro del grupo. “Lo importante es la dedicación que ella tenga… es una chica muy responsable, siempre está ahí, es aplicada”, comentó.