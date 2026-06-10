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Mario Hart lapida a todos los peruanos que no acudieron a votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026: "Gracias coju***"

Mario Hart criticó a los millones de peruanos que no fueron a votar el último 7 de junio. El chico reality lanzó un fuerte calificativo contra sus compatriotas.

Mario Hart se mostró en contra del ausentismo en la segunda vuelta electoral. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Mario Hart se mostró en contra del ausentismo en la segunda vuelta electoral. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Mario Hart volvió a encender la polémica en redes sociales tras la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú. El piloto de autos compartió en su cuenta oficial de Instagram un video del periodista Diego Acuña, en el que se revelaba que más de seis millones de peruanos no acudieron a las urnas el pasado 7 de junio, incluido un millón y medio de habitantes de Lima. A partir de esa cifra, el exchico reality lanzó un comentario directo contra quienes decidieron abstenerse: "Gracias coju***".

Este mensaje contrasta con la postura que la actual pareja de Korina Rivadeneira había mostrado días antes de la votación, cuando instaba a sus seguidores a participar en el proceso democrático y recordaba su activa participación en 2021 en apoyo de la candidatura de Keiko Fujimori. En esta ocasión, manifestó su rechazo hacia el candidato Roberto Sánchez, a quien asocia con el "socialismo", y reafirmó su postura política y el compromiso que, según él, la ciudadanía debería tener con la democracia.