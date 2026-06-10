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Mario Hart volvió a encender la polémica en redes sociales tras la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú. El piloto de autos compartió en su cuenta oficial de Instagram un video del periodista Diego Acuña, en el que se revelaba que más de seis millones de peruanos no acudieron a las urnas el pasado 7 de junio, incluido un millón y medio de habitantes de Lima. A partir de esa cifra, el exchico reality lanzó un comentario directo contra quienes decidieron abstenerse: "Gracias coju***".

Este mensaje contrasta con la postura que la actual pareja de Korina Rivadeneira había mostrado días antes de la votación, cuando instaba a sus seguidores a participar en el proceso democrático y recordaba su activa participación en 2021 en apoyo de la candidatura de Keiko Fujimori. En esta ocasión, manifestó su rechazo hacia el candidato Roberto Sánchez, a quien asocia con el "socialismo", y reafirmó su postura política y el compromiso que, según él, la ciudadanía debería tener con la democracia.