HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Chau: La Municipalidad le apagó la luz y candidatos que deben a Sunat | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Músico de Corazón Serrano sorprende al hablar por primera vez de su relación con Lesly Águila: “Jamás me he colgado de nadie”

La cantante Lesly Águila decidió darse una oportunidad más en el amor con el percusionista de Corazón Serrano, Jhon Peña.  

Lesly Águila y Jhon Peña son la nueva pareja de la cumbia peruana. Foto: Composición LR/Instagram.
Lesly Águila y Jhon Peña son la nueva pareja de la cumbia peruana. Foto: Composición LR/Instagram.

Lo que era un secreto a voces terminó confirmándose. El percusionista de Corazón Serrano, Jhon Peña, admitió que mantiene una relación sentimental con Lesly Águila, cantante y una de las integrantes más antiguas de la agrupación piurana de cumbia.

El músico compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje anunciando el romance, asegurando que sería la única vez que se pronunciaría sobre el tema, y en el que aclaró también que “no busca colgarse de la fama” de su novia. Su comunicado fue acompañado por una foto en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes.

Jhon Peña y Lesly Aguila son pareja. Foto: Instagram.

Jhon Peña y Lesly Aguila son pareja. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Lesly Águila es vista con músico de Corazón Serrano y encienden rumores de romance tras anunciar su retiro del grupo

lr.pe

Novio de Lesly Águila confirma su romance y comparte mensaje

“Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie”, comenzó así el comunicado de Jhon Peña, quien se defendió de las posibles críticas que podría recibir por su relación con Lesly Águila, de 31 años.  

Luego aclaró que este mensaje sería la única vez que hablaría de su romance. “Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla. Pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora viviré en silencio, porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quien critique. Incluso copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad, y eso está lejos de la realidad”, señaló.

Además, el integrante de Corazón Serrano agradeció las felicitaciones y buenos deseos por su relación con la cantante. “En mi corazón no hay maldad. Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y deseos”, finalizó.

PUEDES VER: Lesly Águila, de Corazón Serrano, comparte sensible comunicado tras dolorosa pérdida en su familia: “Ella siempre fue un apoyo para mí”

lr.pe

¿Qué parejas ha tenido Lesly Águila?

En el 2014, Lesly Águila mantuvo una relación con el cantante Frank Mendoza, quien incluso le pidió matrimonio en un programa sabatino de ATV, y con quien llegó a convivir. Sin embargo, la relación llegó a su fin.

En 2019, la vocalista oficializó un nuevo romance con un joven del que no dio mayores detalles y que era ajeno al mundo del espectáculo. En ese entonces, mostró un gesto que él tuvo con ella: se tatuó el nombre y apellido de la cantante en el hombro. No obstante, la relación también terminó, y la artista decidió cerrar las puertas del amor por un tiempo.

Hasta que en 2025 comenzó a ser vinculada con Jhon Peña, percusionista de Corazón Serrano, ya que fueron vistos juntos en vacaciones y viajes, lo que desató rumores de romance. Recientemente, se confirmó que Lesly se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el músico.

Notas relacionadas
Lesly Águila, de Corazón Serrano, comparte sensible comunicado tras dolorosa pérdida en su familia: “Ella siempre fue un apoyo para mí”

Lesly Águila, de Corazón Serrano, comparte sensible comunicado tras dolorosa pérdida en su familia: “Ella siempre fue un apoyo para mí”

LEER MÁS
Lesly Águila revela que su papá la inscribió al casting de Corazón Serrano sin avisarle: "A mi no me gustaba cantar"

Lesly Águila revela que su papá la inscribió al casting de Corazón Serrano sin avisarle: "A mi no me gustaba cantar"

LEER MÁS
Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfigura de ‘Esto es guerra’ lo deja todo e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

Exfigura de ‘Esto es guerra’ lo deja todo e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

LEER MÁS
Cantante Katy Jara desata revuelo al confesar su verdadera edad, pero usuarios no le creen: “¿Tan rápido pasan los años?”

Cantante Katy Jara desata revuelo al confesar su verdadera edad, pero usuarios no le creen: “¿Tan rápido pasan los años?”

LEER MÁS
Christian Domínguez habla sobre posible reconciliación con su hija mayor tras conflictos entre ella y Karla Tarazona: "Son temas internos"

Christian Domínguez habla sobre posible reconciliación con su hija mayor tras conflictos entre ella y Karla Tarazona: "Son temas internos"

LEER MÁS
Tula Rodríguez expone qué relación tiene con Pilar Arana tras rumores de romance: "(Ella) tiene energía masculina"

Tula Rodríguez expone qué relación tiene con Pilar Arana tras rumores de romance: "(Ella) tiene energía masculina"

LEER MÁS
Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arancel del 50% a manufacturados de cobre en Perú tendría "impacto limitado" en exportaciones: las razones detrás del ajuste

Artemis II reingresa a la Tierra EN VIVO: los astronautas se preparan para cruzar la atmósfera y amerizar

Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Espectáculos

Christian Domínguez habla sobre posible reconciliación con su hija mayor tras conflictos entre ella y Karla Tarazona: "Son temas internos"

Cantante Katy Jara desata revuelo al confesar su verdadera edad, pero usuarios no le creen: “¿Tan rápido pasan los años?”

Tula Rodríguez expone qué relación tiene con Pilar Arana tras rumores de romance: "(Ella) tiene energía masculina"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué ahora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Madre de Dios en Elecciones 2026?

Candidatos al Senado y Diputados en Lambayeque: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025