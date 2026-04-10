Lo que era un secreto a voces terminó confirmándose. El percusionista de Corazón Serrano, Jhon Peña, admitió que mantiene una relación sentimental con Lesly Águila, cantante y una de las integrantes más antiguas de la agrupación piurana de cumbia.

El músico compartió en sus historias de Instagram un extenso mensaje anunciando el romance, asegurando que sería la única vez que se pronunciaría sobre el tema, y en el que aclaró también que “no busca colgarse de la fama” de su novia. Su comunicado fue acompañado por una foto en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes.

Jhon Peña y Lesly Aguila son pareja. Foto: Instagram.

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Novio de Lesly Águila confirma su romance y comparte mensaje

“Nunca estuve preparado para una vida pública. Las personas que realmente me conocen saben todo lo que pasé y cómo soy como percusionista. Jamás me he colgado de nadie”, comenzó así el comunicado de Jhon Peña, quien se defendió de las posibles críticas que podría recibir por su relación con Lesly Águila, de 31 años.

Luego aclaró que este mensaje sería la única vez que hablaría de su romance. “Nadie conoce mi historia, y tampoco tengo la necesidad de contarla. Pero sí quiero dejar claro que esta es la última vez que hablo de mi vida personal. Desde ahora viviré en silencio, porque hoy en día, hagas lo que hagas, siempre habrá quien critique. Incluso copian mis estados y hacen creer cosas que no son, como si buscara publicidad, y eso está lejos de la realidad”, señaló.

Además, el integrante de Corazón Serrano agradeció las felicitaciones y buenos deseos por su relación con la cantante. “En mi corazón no hay maldad. Agradezco de corazón a las personas que sí me envían buenas vibras y deseos”, finalizó.

¿Qué parejas ha tenido Lesly Águila?

En el 2014, Lesly Águila mantuvo una relación con el cantante Frank Mendoza, quien incluso le pidió matrimonio en un programa sabatino de ATV, y con quien llegó a convivir. Sin embargo, la relación llegó a su fin.

En 2019, la vocalista oficializó un nuevo romance con un joven del que no dio mayores detalles y que era ajeno al mundo del espectáculo. En ese entonces, mostró un gesto que él tuvo con ella: se tatuó el nombre y apellido de la cantante en el hombro. No obstante, la relación también terminó, y la artista decidió cerrar las puertas del amor por un tiempo.

Hasta que en 2025 comenzó a ser vinculada con Jhon Peña, percusionista de Corazón Serrano, ya que fueron vistos juntos en vacaciones y viajes, lo que desató rumores de romance. Recientemente, se confirmó que Lesly se ha dado una nueva oportunidad en el amor con el músico.