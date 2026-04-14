Sharik Arévalo, nueva cantante de Corazón Serrano, se somete a radical cambio: “Ese look te quedó hermoso”

Corazón Serrano regresa a los escenarios con la nueva vocalista Sharik Danae Arévalo, ganadora del casting internacional de la agrupación de Pacaipampa. Fotos: Facebook/Sharik Danae Arévalo | Fotos: Facebook/Sharik Danae Arévalo

Corazón Serrano regresa a los escenarios con la nueva vocalista Sharik Danae Arévalo, ganadora del casting internacional de la agrupación de Pacaipampa. Fotos: Facebook/Sharik Danae Arévalo | Fotos: Facebook/Sharik Danae Arévalo

Corazón Serrano se renueva. Tras tomarse 10 días de vacaciones, las vocalistas y los músicos regresan a los escenarios este jueves 16 de abril y lo harán junto a Sharik Danae Arévalo, la cantante que ganó el casting internacional que organizó la agrupación de Pacaipampa. Para este esperado debut, la exparticipante de 'Yo soy' ha decidido realizarse un cambio de imagen.

A través de las redes sociales, Sharik Danae Arévalo Arenas compartió una fotografía donde aparece con otro color de cabello y sin lentes. La imagen generó diversas reacciones. Mientras algunos le indicaron que se ve más linda, otros aseguraron que debió seguir con el pelo rubio.

La cantante Sharik Arévalo alerta a sus fans sobre cuentas falsas en Facebook que suplantan su identidad.

Sharik Arévalo sorprende con su look

El último lunes 13 de abril, Sharik Arévalo sorprendió a sus amigos y seguidores al compartir una fotografía de su nuevo look. En la fotografía, la joven que se hizo conocida con su imitación de Mon Laferte, cuando apenas tenía 13 años, luce muy feliz, con cerquillo y con un buen maquillaje.

“Como tú te sientas mejor. Tu voz es la que te llevará lejos”, “Me quedo con el anterior”, “Muy hermosa, ahora a romperla en el escenario”, “Cumple tus sueños con mucha humildad, bella Sharik”, “Me encanta la fuerza con que interpretas las canciones, te sigo desde los 12 años, que Dios te bendiga” y “Las ondas lo son todo”; fueron algunos de los comentarios en Facebook.

Sharik Arévalo alerta a sus fans de Facebook

Sharik Arévalo aprovechó su mensaje para alertar a sus fans que hay cuentas que han suplantado su identidad; por lo que pidió a quienes la siguen a tener cuidado con mensajes inescrupulosos.

“También, quería comentarles que hay dos páginas falsas de facebook, haciéndose pasar por mí. Por favor, ¡no se dejen engañar y tengan mucho cuidado! Mi página de Facebook oficial tiene check azul y sobre todo, estoy con mis apellidos completos (Sharik Arevalo Arenas), es mi única cuenta, al igual que mi perfil de instagram, donde estoy como Sharik Arevalo Oficial, la cual también está verificada. Por favor, me ayudarían mucho reportando estas cuentas falsas. ¡Gracias a todos! Los quiero mil millones”, agregó la cantante.



