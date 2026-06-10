Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

Brasil y Marruecos cuentan con varios de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/BBC

Brasil y Marruecos cuentan con varios de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/BBC

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La selección brasileña inicia su camino en el Mundial 2026. Los dirigidos por Carlo Ancelotti empezarán con todo la competición, pues su primer rival será Marruecos. El conjunto africano, que alcanzó las semifinales en Qatar 2022, buscará dar el golpe ante el cuadro de Neymar Jr. y compañía.

La verdeamarela, que no gana el certamen desde 2002, anhela cortar su sequía de títulos. En la presente edición, los pentacampeones integran el grupo C junto a países como Escocia y Haití.

¿Cuándo juega Brasil vs Marruecos?

El partido Brasil vs Marruecos se llevará a cabo el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium (Nueva York, Estados Unidos). Este cotejo marcará el debut de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?

El primer partido de la selección brasileña en el Mundial 2026 de la FIFA empezará a las 5.00 p. m. (hora peruana).

México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 14)

¿Qué canal transmitirá el partido Brasil vs Marruecos?

El partido entre Brasil y Marruecos se podrá seguir gratis en señal abierta a través de América TV (canal 4). Por su parte, DSports se encargará de la cobertura por cable.

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Brasil vs Marruecos: pronóstico

A falta de tres días, así están las cuotas de las casas de apuestas para el Brasil vs Marruecos. El Scratch parte como favorito.