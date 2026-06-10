Portugal vs Nigeria EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

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Portugal vs Nigeria EN VIVO juegan HOY miércoles 10 de junio, desde las 2.45 p. m. (hora peruana), en amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, afrontará su último partido antes de iniciar su participación en el Mundial 2026. Luego de su victoria por 2-1 ante Chile, deberá enfrentar a su similar de Nigeria, país que no pudo clasificar al torneo mundialista.

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¿A qué hora juega Portugal vs Nigeria HOY por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección de Portugal y Nigeria se podrá seguir desde las 2.45 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Portugal vs Nigeria EN VIVO ONLINE?

El encuentro entre Portugal vs Nigeria, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de ESPN y por la plataforma de Disney Plus Premium.

Portugal vs Nigeria: posibles alineaciones

Portugal: Costa; Dalot, Araujo, Inacio, J. Neves, R. Nueves; Trincao, Neto, Fernandes y Ronaldo.

Nigeria: Okoye; Zaidu, Fernandez, Ajayi, Bassey; Chukwueze, Onyeka, Ndidi, Iwobi; Adams y Moffi.

Convocados de Portugal para el Mundial 2026

Arqueros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Gençlerbirliği)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)