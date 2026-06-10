Hermana de Natalie Vértiz celebra su graduación y dedica logro a su hija con Gino Pesaressi: "Demostrarle que ella siempre puede"

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Mariana Vértiz, hermana mayor de Natalie Vértiz, compartió con orgullo uno de los momentos más importantes de su vida profesional al graduarse como máster en Marketing por la Universidad del Pacífico. La influencer celebró este logro rodeada de su familia, entre ellos sus padres, la exreina de belleza y su hija Gia, fruto de su relación con Gino Pesaressi, quien se convirtió en una de las principales protagonistas de este emotivo evento.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó fotografías y videos de la ceremonia de graduación, donde reflexionó sobre el esfuerzo que implicó culminar sus estudios de posgrado mientras asumía múltiples responsabilidades. "Ser mamá, trabajar, estudiar, emprender y seguir luchándola implica renunciar a muchas cosas. Pero cada sacrificio, cada hora invertida, cada meta que alcanzo tienen un solo propósito: construir un mejor futuro para mí y para mi hija y demostrarle que ella siempre puede alcanzar lo que se proponga", expresó en un extenso mensaje.

Mariana Vértiz recuerda el desafío de estudiar una maestría siendo madre

La influencer recordó una pregunta que recibió durante su entrevista de admisión y que, según contó, la acompañó durante todo el proceso académico. "Cerrando una etapa que me exigió más de lo que imaginaba. Recuerdo que, durante mi entrevista de admisión, el rector me hizo una pregunta que jamás olvidé: 'Siendo mamá, ¿cómo vas a poder con la maestría?'. Mi respuesta fue simple: 'Como hago con todo. Siempre puedo'", se lee en el mensaje.

La hermana de la exreina de belleza considera que este logro simboliza años de sacrificio y determinación para alcanzar sus objetivos personales y profesionales. "Esta maestría no es solo un título ni aprendizaje. Es la prueba de que todo parte de un sueño y que se construye con disciplina, esfuerzo, perseverancia y la decisión constante de apostar por uno mismo", concluyó.

Mensaje de Mariana Vértiz. Foto: Instagram

Natalie Vértiz y su familia celebraron importante logro de Mariana

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la presencia de su hija Gia, quien acompañó a Mariana Vértiz durante su graduación. La influencer confesó que verla entre los asistentes hizo que la emoción la invadiera durante gran parte del evento. "¡Verla mientras me graduaba me hacía el corazón pasita! Casi me pongo a llorar en innumerables veces porque que haya asistido es un ejemplo en vivo y en directo para ella", manifestó.

Tras compartir la noticia en redes sociales, las felicitaciones no tardaron en llegar. Natalie Vértiz le dedicó un cariñoso mensaje en los comentarios de la publicación: "Mi hermana la más crack! Te amo! siempre orgullosa de ti". Asimismo, la familia celebró este paso con una cena especial, mientras que su hermana menor, Camila Vértiz, quien recientemente culminó sus estudios universitarios en Estados Unidos, siguió la ceremonia a distancia mediante una transmisión en vivo y también le expresó sentidas palabras de felicitación.