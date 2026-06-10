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Yaco Eskenazi se va de fiesta con André Carrillo en México, pero sin Natalie Vértiz: "Acá estamos disfrutando"

¿Y su esposa? Yaco Eskenazi sorprendió al aparecer en una fiesta en el extranjero sin la compañía de Natalie Vértiz, con quien conforma una de las parejas más queridas de la farándula.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se casaron en 2015.
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se casaron en 2015. | Foto: composición LR/Instagram
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Yaco Eskenazi sorprende con su recargada agenda en México. El presentador de televisión, de 46 años, se dejó ver feliz en una fiesta en CDMX la noche del 9 de junio, en compañía de otras famosas personalidades masculinas de Perú, como el futbolista André Carrillo.

La presencia del excapitán de los 'Leones' en el evento no tardó en llamar la atención, especialmente por la ausencia de su esposa, la modelo y empresaria Natalie Vértiz, con quien conforma una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional.

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Yaco Eskenazi de fiesta en México sin Natalie Vértiz

Aunque no habló sobre Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi dejó claro que su viaje a México responde a sus actividades como figura destacada y embajador de Adidas en Perú. Como parte de su agenda, el exconductor de 'La Granja VIP Perú' asistió a una fiesta de inauguración de la marca con motivo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, certamen en el que la corporación alemana figura como principal proveedor y patrocinador histórico.

Pero, lejos de ser la única figura presente en el lugar, Yaco se lució en las historias de su cuenta de Instagram y pasó una amena noche con André Carrillo, el creador de contenido Coco Maggio y otras personalidades. En una de sus publicaciones, destacó cuánto se divertía al lado de sus amigos. “Estamos aquí, en la fiesta de Adidas, con mi brother (André Carrillo), tomando agüita. Acá con los muchachos. Acá estamos, disfrutando. Ya se viene la inauguración del Mundial. Tiene que ganar México; si no, no salimos”, mencionó entre risas.

En otra actualización en sus redes sociales, Eskenazi se dejó ver en un almuerzo de Adidas junto a otros famosos, como el futbolista Oliver Sonne y el presentador brasileño Rafael Cardozo. Además, el esposo de Natalie Vértiz confirmó que el 11 de junio asistirá al partido de apertura del Mundial 2026 en México, que será disputado entre Sudáfrica y el país norteamericano, uno de los tres anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

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