Pleno de la JNJ acuerda suspender al juez Richard Concepción Carhuancho
La decisión se originó tras el uso de una imagen de Nicanor Boluarte en una presentación por parte del magistrado. La duración acordada para la suspensión es de 6 meses.
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El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó suspender al juez Richard Concepción Carhuancho como medida cautelar por un periodo de 6 meses. La decisión responde a un procedimiento disciplinario en curso.
La medida fue planteada por la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, y recibió el respaldo de Gino Ríos, Rafael Ruiz y Víctor Chanduví. Se opusieron Germán Serkovic, Cayo Galindo y Jaime de la Puente. Ante el empate, el voto dirimente correspondió a Chanduví, en su calidad de vicepresidente de la institución.
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De acuerdo con el memorando que anticipa la suspensión, la decisión será puesta en conocimiento de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
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Memorando notificando la decisión contra Concepción Carhuancho.
Las razones detrás de la suspensión
La medida se produce luego de que Concepción Carhuancho fuera captado usando una imagen de Nicanor Boluarte en una diapositiva durante una exposición. Al magistrado se le atribuye haber adelantado opinión en un caso que posteriormente derivó en la prisión preventiva del hermano de la expresidenta Dina Boluarte. El juez negó haber incurrido en esa conducta.
Además, se le acusa de haber solicitado la eliminación del video de esa exposición.
El proceso disciplinario incluye otros dos hechos bajo investigación: el primero, haber dictado clases en instituciones privadas distintas de universidades; y el segundo, su participación en un festival interpretando la canción 'Triciclo Perú', acto que —según la JNJ— habría afectado la imagen institucional del Poder Judicial.
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Reacciones a la decisión
La suspensión del magistrado generó reacciones en redes sociales. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, sostuvo que la medida constituye una 'venganza' del fujimorismo.
“La mafia aprovecha el proceso electoral para seguir operando. La JNJ suspende al juez Carhuancho por pura venganza de Keiko Fujimori. Son el brazo legal del autoritarismo fujimorista. Menos mal que la señora K había cambiado y no era un peligro para la democracia. Hay que cerrar filas frente a este atropello. El silencio es complicidad”, indicó.
Por su parte, Mirtha Vásquez, virtual senadora por el mismo partido, expresó preocupación por la neutralidad institucional.
“Mientras contamos los últimos votos, el Tribunal Constitucional hizo regresar a un ‘cuello blanco’ y suspendió al juez Concepción Carhuancho. Es un hecho sintomático ante la posible llegada de un gobierno acusado de cooptar estas instituciones. Vienen tiempos desafiantes; la lucha y la resistencia recién empiezan”, afirmó.