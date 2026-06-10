Partidos de hoy, miércoles 10 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de junio. Foto: composición LR/AFP

Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de junio. Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 10 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cristiano Ronaldo disputará su último cotejo antes de debutar en el Mundial 2026. Por su parte, Inglaterra medirá fuerzas con Costa Rica.

Amistosos internacionales FIFA HOY