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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 10 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previos al inicio del Mundial 2026.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de junio. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy, miércoles 10 de junio. Foto: composición LR/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 10 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cristiano Ronaldo disputará su último cotejo antes de debutar en el Mundial 2026. Por su parte, Inglaterra medirá fuerzas con Costa Rica.

PUEDES VER: Mano Menezes lanza autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Los equipos maduros no sufren goles así”

lr.pe

Amistosos internacionales FIFA HOY

  • Portugal vs Nigeria
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Inglaterra vs Costa Rica
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Canal 6, ESPN, Disney Plus
  • Bolivia vs Argelia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Unitel TV
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