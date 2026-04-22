Con 76 años, Frayssinet se mantiene activa en el teatro y la televisión, compartiendo su amor por el arte. Foto: La República/difusión | Foto: La República/difusión

Con 76 años, Frayssinet se mantiene activa en el teatro y la televisión, compartiendo su amor por el arte. Foto: La República/difusión | Foto: La República/difusión

¡Reconocida en vida! Yvonne Frayssinet se mostró feliz de que el comediante y empresario Ricardo Mendoza le haya puesto su nombre a una sala de un multiteatro que inauguró el pasado lunes 20 de abril, en Surco. La actriz peruana asistió con su esposo y su hija a la alfombra azul, donde se dio cita con los medios para hablar de este reconocimiento y de su participación en ‘Al fondo hay sitio’, la serie más vista del país.

Durante su paso por la alfombra azul, Yvonne Frayssinet se sintió orgullosa de que una sala de teatro lleve su nombre y también recalcó que no tiene planes de retirarse de la actuación y mucho menos de la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde da vida a Francesca Maldini. “Casi me desmayo, parecía broma. Ni en mis mejores sueños he podido imaginar eso. Estoy emocionada”, recordó sobre su reacción al enterarse de este reconocimiento.

Yvonne Frayssinet no piensa irse de ‘Al fondo hay sitio’

A sus 76 años, Yvonne tiene una agenda repleta. Además de ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’, la actriz debe repartir su tiempo en tres obras de teatro, por ello se levanta muy temprano para cumplir con todos sus compromisos y aprovecha sus tiempos libres para descansar un poco y repasar sus guiones. “Soy una sacrificada, yo amo mi trabajo y me distraigo. Y lo disfruto”, dijo Frayssinet, quien espera que también se rinda homenaje a otros artistas, pero en vida.

A diferencia de otros compañeros, Yvonne Frayssinet no piensa alejarse de los escenarios ni de las pantallas chicas. “¡Ay, no!, a los tres días estaré trepándome en las paredes”, dijo entre risas la actriz, antes de contar sobre sus otros proyectos. “Estoy trabajando en tres obras al mismo tiempo. En julio-agosto voy a estar en temporada y en septiembre en otra obra. Así que no sé qué voy a hacer con mi tiempo. Eso lo voy a resolver”, recalcó.

Dejar de actuar no es una opción para Yvonne. “De verdad no he pensado en retirarme. A veces me preguntan hasta cuándo vas a trabajar, (respondo) hasta que me dé la gana. ¿Por qué voy a dejar algo que me gusta hacer, me tratan muy bien, me llevan y me traen. Soy considerada, tengo un personaje tan bonito que me gusta hacerlo, tan lleno de matices. ¿Por qué lo voy a dejar? ¿Para qué?”, preguntó.

Yvonne Frayssinet defiende la continuidad de ‘Al fondo hay sitio’

Al ser consultada sobre la fórmula del éxito de ‘Al fondo hay sitio’, la intérprete declaró: “Yo creo que es la conjunción de factores. Los libretistas son tan ingeniosos, no lo pueden negar. Los actores son carismáticos, son muy queridos. El ritmo, la misma producción, es hermoso lo que se ve. Son factores que se van juntando”.

Sobre las críticas que a veces recibe ‘Al fondo hay sitio’ por su continuidad, Yvonne las ignora. “La gente opina lo que quiera. Yo no leo, pero a veces veo que dicen ‘ya me cansé, pero pasó esto, pasó lo otro’. O sea, no se la pierden, la gente está prendida. A mí me interesa verla. Yo me río, me parece muy divertida”, añadió Frayssinet, quien no descarta ingresar al mundo de los pódcast, pero relacionado al empoderamiento femenino.

Yvonne Frayssinet extraña a sus compañeros de ‘Al fondo hay sitio’

Asimismo, Yvonne Frayssinet comentó sobre la ausencia de algunos de sus compañeros de ‘Al fondo hay sitio’, que trabajaron con ella desde la primera temporada de la serie. Por ejemplo, la actriz opinó sobre la salida de Adolfo Chuiman, quien se alejó de las pantallas chicas para priorizar su familia y su salud.

“Él está bien. De vez en cuando conversamos. Quizás extrañe el trabajo porque él es un actor de verdad. Pero decidió descansar un poco. Y está bien, se lo merece. Toda la vida ha trabajado. Es su decisión”, comentó la esposa del actor Marcelo Oxenford.

Por otro parte, Yvonne Frayssinet lamentó la salida de David Almandoz, quien daba vida a Pepe en la serie nacional y quien dijo que fue forzado el retorno de dicha producción a las pantallas chicas. “Recién me entero que ha hecho esos comentarios. Bueno, su decisión, sus palabras. Una pena que se haya retirado. Pero mira su compadre (László Kovács). Ahora es padre de familia. Está contento ahí. Es que en los ‘sitcom’ no se pueden cambiar a los personajes. Tú no puedes cambiar a Joel y que sea ingeniero. Por eso es el éxito también. Si todos evolucionan, no hay tanto encanto. Los defectos son interesantes. La gente se identifica más con los defectos que con las virtudes”, acotó.

Yvonne Frayssinet feliz del reconocimiento a su carrera

Si bien Yvonne Frayssinet se mostró contenta de que una de las salas del multiteatro lleve su nombre, la actriz de 76 años recalcó que este tipo de iniciativas da trabajo a más personas que están detrás de cámaras.

Yvonne Frayssinet se muestra emocionada al recibir reconocimiento al poner su nombre a una sala del nuevo multiteatro en Surco, inaugurado por Ricardo Mendoza. Foto: difusión

“Feliz de que haya tres salas nuevas en un lugar como este, tan céntrico. Estoy fascinada, agradecida, conmovida. ¡Cuánta gente va a trabajar acá No solo actores, también directores, productores, iluminotécnicos, sonidistas. Detrás una obra de teatro, hay mucha gente involucrada. Y qué lindo que se fomente así el arte en nuestro país. Estoy emocionada”, expresó.