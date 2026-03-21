Mathias Spitzer, tras su paso por ‘Al fondo hay sitio’, brilla en su nuevo protagónico en 'Amigo, por ahí no es', que se estrenará en cines peruanos el 1 de octubre de 2026. Fotos: Instagram/Sandy Carrión-La República | Fotos: Instagram/Sandy Carrión-La República

Mathias Spitzer, tras su paso por ‘Al fondo hay sitio’, brilla en su nuevo protagónico en 'Amigo, por ahí no es', que se estrenará en cines peruanos el 1 de octubre de 2026. Fotos: Instagram/Sandy Carrión-La República | Fotos: Instagram/Sandy Carrión-La República

Mathias Spitzer vive un buen momento en su vida personal y artística. Tras haber sido parte de ‘Al fondo hay sitio’, ahora el actor logró conseguir un papel protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’, película que se estrenará en los cines peruanos el 1 de octubre de 2026. Con respecto a su faceta sentimental, contó que está viviendo una etapa bonita al lado de la actriz Guadalupe Farfán, quien dio vida a la carismática July en la serie nacional hasta el 2025.

En conversación con La República, Mathias Spitzer contó detalles de su personaje en ‘Amigo, por ahí no es’, donde comparte roles con Jassir Yunis y Miranda Capurro, y recordó su etapa en ‘Al fondo hay sitio’, donde dio vida al ‘Doctor Vivas’. Al final, el amor de ficción entre su personaje y la de July fue llevado a la vida real.

Mathias Spitzer recuerda su paso por ‘Al fondo hay sitio’





Aunque Mathias Spitzer no fue convocado a la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, espera que la serie siga siendo del agrado de los televidentes. “Veo que están metiéndole con todo, veo que la historia se está poniendo muy picante, muy interesante. Efectivamente, estuve ahí hasta fines del año pasado y la verdad que fue una experiencia hermosa, la disfruté mucho”, comentó.

Asimismo, el actor considera que su paso por ‘Al fondo hay sitio’ lo hizo crecer a nivel actoral. “Siento que me foguié mucho ahí en la serie porque grabar una telenovela es todo una experiencia. Ahora nos toca empezar con las grabaciones (de ‘Amigo, por ahí no es’), van a ser 37 días intensos de grabación. Entonces, creo que todo eso me ha ayudado bastante para lo que se viene”, añadió Mathias Spitzer, quien no descartó su regreso a la serie de América Televisión.

✨ Mathias Spitzer es Franco en ‘Amigo, por ahí no es’, película que llega a los los cines peruanos el 1 de octubre de 2026. Foto: difusión.

Mathias Spitzer encontró el amor en ‘Al fondo hay sitio’





Por otro lado, Mathias Spitzer no se hizo problemas en hablar de su reciente romance con Farfán, con quien se luce muy feliz en sus redes sociales, y reveló que la relación marcha bien. “Guadalupe es una chica estupenda. Bueno, efectivamente la conocí en ‘Al fondo hay sitio’ haciendo de July. Ella tampoco está en la serie, pero yo la admiro muchísimo. Es una gran actriz y aun una mejor persona. Eso les puedo decir”.

Cabe recordar que Guadalupe Farfán fue quien acabó con los rumores al oficializar su romance con Mathias Spitzer. La actriz compartió un video de ella junto al actor, en el que ambos se muestran cariñosos, sonrientes y abrazados. Según lo que reveló la popular July de ‘Al fondo hay sitio’, su historia de amor con su excompañero de la serie no sería reciente, sino que llevaría varios meses, como lo dio a conocer al responder a un usuario en redes sociales.



