Espectáculos

David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

El actor peruano David Almandoz, conocido por su papel de ‘Pepe’ en ‘Al fondo hay sitio’, habló sobre el regreso de la serie a la televisión en 2022.

David Almandoz habló sobre el regreso de la serie a la televisión peruana.
David Almandoz habló sobre el regreso de la serie a la televisión peruana.

El actor peruano David Almandoz, quien interpretó al recordado personaje ‘Pepe’ de ‘Al fondo hay sitio’, reveló en una reciente entrevista con Gabriel Ledesma Barrueto varios detalles sobre la exitosa serie peruana y su regreso a la televisión nacional en 2022. En la conversación, también hizo un balance general sobre la respuesta del público al conocer el retorno de la emblemática producción.

La confesión de David Almandoz sobre el regreso de 'Al fondo hay sitio' a la pantalla chica

Durante la charla que sostuvo con Gabriel Ledesma Barrueto, el actor peruano explicó los motivos por los que decidió dejar el elenco de ‘Al fondo hay sitio’ y compartió su punto de vista sobre el regreso de la exitosa serie peruana, que alcanzó altos niveles de audiencia entre 2009 y 2016.

“Me parece una fórmula desgastada a la que siguen apostando y, milagrosamente, la serie sigue teniendo audiencia. Es la serie emblema del canal, es decir, la mejor serie. La han hecho volver porque se trata de una decisión comercial de la gerencia: hacer regresar algo que ya ha funcionado. Hubo una serie anterior, ‘De vuelta al barrio’, que no tuvo el mismo impacto, por eso hicieron regresar a ‘Al fondo hay sitio’, porque no funcionaba”, relató.

El reconocimiento de Almandoz pese a lo forzoso que fue su regreso a la televisión peruana

Además, cuando se le consultó si consideraba forzado el regreso de la serie, el actor sorprendió al responder que, efectivamente, así le parecía: ''Sí, para mí sí. Pero para algunos no, porque hay gente que está pegada a la serie. Le gusta la serie y le gustan los personajes', aseguró. Estas declaraciones de David Almandoz resaltaron el éxito de la serie y la lealtad del público hacia sus personajes más entrañables.

Cabe precisar que la entrevista completa con Gabriel Ledesma Barrueto saldrá al aire el próximo 28 de noviembre. Aunque Almandoz señaló que la serie tiene un formato muy repetido, también reconoció que sigue teniendo gran éxito incluso sin la presencia de su emblemático personaje, Pepe, lo que demuestra la vigencia del programa y la fidelidad de su público.

