Ricardo Mendoza inaugura lujoso multiteatro y destaca el apoyo de la madre de su hijo: "Ella es el motor"

Ricardo Mendoza dio un importante paso en su carrera al inaugurar el 'Multiteatro Movistar', un ambicioso proyecto cultural ubicado en Surco. El comediante peruano celebró este logro destacando el respaldo de su prometida, Katya Mosquera, madre de su hijo, a quien dedicó un emotivo mensaje.

“Ella es el motor que impulsa a cumplir todas mis metas”, escribió el artista de 'Hablando huevadas' en sus historias de Instagram, dejando en claro el rol clave que ha tenido su pareja en esta nueva etapa. La inauguración se realizó el 20 de abril y contó con la conducción de Verónica Linares y 'Choca' Mandros, y tuvo como madrina a la reconocida actriz Yvonne Frayssinet, quien incluso fue homenajeada con una sala que lleva su nombre.

Ricardo Mendoza saca pecho por su multiteatro y dedica logro a su novia

El comediante compartió la emoción que vive junto a su prometida Katya Mosquera, a quien dedicó su logro, y confesó cómo nació la idea de crear este espacio: “Nace mi hijo, que es el mejor proyecto de mi vida, y nacen dos proyectos que es ‘Lima Comedy Club’ y este ‘Multiteatro Movistar’, que es un lugar que hace mucho tiempo lo tengo como sueño y se está cumpliendo, es maravilloso, estoy muy feliz”, declaró para 'América Espectáculos'.

Además, el popular 'Richavo' reveló el origen de este proyecto, recordando sus inicios junto a su compañero Jorge Luna. “Una vez, cuando recién empezaba a crecer ‘Hablando huevadas’, paseamos por Lima buscando teatros perdidos y encontramos muchos destruidos o abandonados. Me quedó ese sin sabor y ahora quiero darle más espacios a los artistas para que se sientan respaldados”, explicó, resaltando su intención de impulsar el talento nacional.

¿Cómo es el multiteatro de Ricardo Mendoza?

El 'Multiteatro Movistar' se presenta como una innovadora propuesta cultural que apuesta por una programación diversa y simultánea. A diferencia de los teatros tradicionales, este espacio cuenta con varias salas independientes que permitirán albergar obras teatrales, shows de comedia, espectáculos musicales y propuestas familiares al mismo tiempo.

El recinto, ubicado en la avenida Alfredo Benavides 4981, anunció las primeras presentaciones. La obra 'Muertas de risa', protagonizada por Lorna Cepeda, se estrenará el 11 de mayo. Asimismo, el espectáculo familiar 'El circo de Topa' llegará del 17 de julio al 2 de agosto, ampliando la oferta para distintos públicos.