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Espectáculos

Liliana Castro Manarelli reaparece y sorprende al exponer su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

La exchica reality y hoy empresaria Liliana Castro Manarelli compartió fotografías junto a su joven novia en sus redes sociales.

Liliana Castro Manarelli se luce muy enamorada de recordada exactriz de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.
Liliana Castro Manarelli se luce muy enamorada de recordada exactriz de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.

Liliana Castro Manarelli reapareció en redes sociales junto a la exactriz de 'Al fondo hay sitio', Malory Vargas, y sorprendió al exponer públicamente su amor por la joven artista. La exchica reality y también empresaria compartió fotografías en las que ambas lucen muy sonrientes, en lo que consideró como lo mejor de abril. “Llena de amor”, escribió Manarelli.

Frente a esto, Malory Vargas se mostró emocionada y decidió comentar la publicación en la que aparecen juntas: “Te amo, nos amo. ¡Qué preciosas! Mi Luqui”, escribió la actriz, revelando además que llama de cariño 'Luqui' a la exintegrante de 'Combate'.

Publicación hecha por Liliana Castro Manarelli en la que aparece junto a su novia Malory Vargas. Foto: Instagram.

Publicación hecha por Liliana Castro Manarelli en la que aparece junto a su novia Malory Vargas. Foto: Instagram.

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¿Quién es Malory Vargas y desde cuándo está con Liliana Castro Manarelli?

Malory Vargas, de 30 años, ganó gran popularidad tras formar parte del elenco de la serie 'Al fondo hay sitio' en 2016, donde dio vida a Yashimar, un personaje recurrente en la producción de América TV. Ese mismo año también participó en el reality 'El gran show', de Gisela Valcárcel, donde hizo dupla con Zumba.

Años después emigró a México para estudiar la carrera de conducción en la escuela de actores y actrices de Televisa, participando en telenovelas de la talla de 'Como dice el dicho'. Desde el año pasado decidió retornar al Perú y pasar más tiempo al lado de Liliana Castro Manarelli. Ambas iniciaron su relación en junio de 2023.   

PUEDES VER: ¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de Liliana Castro Mannarelli, y cuál es su diferencia de edad?

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Liliana Castro Manarelli: relación con Eva Bracamonte y prisión por caso Miryan Fefer

Liliana Castro Manarelli, de 33 años, adquirió notoriedad pública en 2006 al ser señalada como la presunta 'autora intelectual' de la muerte de la empresaria Myriam Fefer, uno de los homicidios más mediáticos en el Perú.

Por esa razón, fue llevada a prisión junto a su entonces novia, Eva Bracamonte Fefer. Sin embargo, meses después fue absuelta por el juez y recuperó su libertad.

A partir de entonces, su vida dio un giro de 180 grados y el reality de moda de esos años, 'Combate' la contrató como una de sus figuras. Tras alcanzar amplia exposición mediática, se alejó de la televisión para convertirse en empresaria multifacética, dedicándose a la representación de artistas y a la venta de su propia línea de ropa.

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