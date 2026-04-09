El actor no continuó en 'Al fondo hay sitio' y se dedicó de lleno al mundo del streaming. Foto: Composición LR/AméricaTV

El actor no continuó en 'Al fondo hay sitio' y se dedicó de lleno al mundo del streaming. Foto: Composición LR/AméricaTV

César Acuña es uno de los políticos más cuestionados luego de que un reportaje en Panorama revelara que el candidato presidencial habría gastado más de US$30.000 en contratar streamers para promocionar su candidatura y que insten a sus seguidores a votar por él.

En ese contexto, el influencer Aaron Picasso, exprotagonista de ‘Al fondo hay sitio’, quien interpretó al primer Jaimito (Jimmy) en la famosa serie de América, aseguró que recibió un incentivo económico por hacer propaganda a la campaña de Acuña. Así lo afirmó en el podcast ‘face to face’, conducido por Carlitos TV, quien, tras escucharlo, decidió encararlo. “¿Te has informado sobre su plan de gobierno?”.

‘Carlitos TV’ encara a Aaron Picasso y este da insólita respuesta al explicar por qué lo hizo

Carlitos TV y Aaron Picasso conversaban sobre otros temas cuando, desde el chat del podcast, acusaron al streamer de “vendido”. Por ello, el entrevistador le consultó si era cierto que habría recibido dinero por hacerle propaganda a César Acuña. “¿Te ha pagado o no te ha pagado? La verdad Aaron”, cuestionó.

El actor de 26 años decidió sincerarse y aseguró que sí. “Yo sí recibí una especie de motivación, dinero, que es algo normal porque es publicidad. Creo que la publicidad viene de todos lados y al final uno decide por quién votar”, explicó el exactor de ‘AFHS’.

Sin embargo, el conductor de ‘Face to face’ recriminó al influencer. “¿No crees que tú eres responsable, ya que has sido actor de una serie tan famosa? Además, eres influencer y tienes gente que te sigue. ¿Tú te has informado sobre el plan de gobierno de Acuña?”, consultó.

Ante esto, Aaron Picasso sorprendió con una respuesta que generó polémica en redes y negó ser un “vendido”. “Sí, he estado escuchando bastante (el plan de gobierno). Sin embargo, creo que es algo que depende de cada uno. La votación es personal. Pero en la televisión o en tu celular, cuando lo prendes, vas a encontrar videos promocionando eso”, señaló, evidenciando confusión entre la franja electoral, regulada por la ONPE, y una propaganda.

Streamer Manolito se arrepiente de haber apoyado a César Acuña

‘Manolito’ Rojas, streamer de talla baja, fue duramente criticado por los usuarios tras grabar trends virales junto a César Acuña para las redes sociales del candidato. Ante esto, lo tildaron de “vendido” y decidió salir del país rumbo a Colombia.

“Lo voy a decir por códigos. Estoy ahorita…ya me manché la mano, metiéndome a la política”, declaró el influencer de 21 años durante una transmisión en vivo con el creador de contenido Mr. Stiven.