Adriana Campos Salazar es considerada una de las futuras promesas de la actuación en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Adriana Campos Salazar es considerada una de las futuras promesas de la actuación en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.

Adriana Campos Salazar, la actriz que da vida a ‘Mari paz’ en ‘Al fondo hay sitio’, se presentó en el podcast ‘Habla Good’, conducido por Víctor Caballero, más conocido como Curwen. Allí, la joven habló con sinceridad frente a su cuñado sobre lo que piensa de él, al ser consultada por la futura boda de su hermana, Carla Campos Salazar, con el influencer.

“Es muy caballero”, señaló la figura de América Televisión, recordando que ahora ve muy feliz a su hermana, sobre todo en los videos de TikTok que graba con Curwen y en los viajes que realizan juntos. Ese gesto le dio más confianza en la relación, contó en un comienzo Adriana Campos, de 19 años.

Adriana Campos Salazar revela que Curwen hace mucho por su hermana Carla

Durante la conversación, Adriana Campos Salazar explicó que Curwen hace bastante por su hermana Carla Campos para verla feliz, como, por ejemplo, los constantes viajes que realizan juntos y que comparten en sus redes sociales.

"A mi hermana, por ejemplo, le gusta mucho viajar y yo veo que viajan bastante; eso me hace sentir que la escucha. Es muy caballero", señaló la actriz de ‘AFHS’ muy sonriente en el programa de YouTube.

Luego, argumentó su respuesta: "Bueno, yo tengo pruebas verídicas porque mi hermana hizo un TikTok. Yo veo a mi hermana muy muy feliz, eso me basta, pero acciones que he visto son que Víctor es una persona que se interesa mucho en ella, en las cosas que le gustan", recalcó.

¿Cuándo será la boda entre Curwen y Carla Campos Salazar?

Víctor Caballero ‘Curwen’ le pidió la mano de manera sorpresiva a Carla Campos Salazar en octubre de 2025, en República Dominicana. El creador de contenido contó que apareció en Punta Cana sin que ella lo sepa y que allí le pidió matrimonio. “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que ya”, contó en su podcast.

Además, aseguró que se casará con la modelo en el 2026; sin embargo, no confirmó el mes ni la fecha exacta del acontecimiento.