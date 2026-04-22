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Lucía Oxenford reaparece y revela por qué se fue del pódcast de farándula ‘Xno.decirlo’: “A veces no sabía de qué estábamos hablando”

Lucía Oxenford, hija de la actriz Yvonne Fraysinet, habló sobre su salida del pódcast ‘Xno.decirlo’. Según la actriz, no era cómo hablar de la vida privada de los famosos.

Lucía Oxenford explicó su incomodidad con el enfoque del programa, pero aclaró que se fue en buenos términos.
Lucía Oxenford explicó su incomodidad con el enfoque del programa, pero aclaró que se fue en buenos términos. | Fotos: Instagram/captura LR

El último lunes 20 de abril, el actor y empresario Ricardo Mendoza inauguró el Multiteatro Movistar, un nuevo espacio para la cultura, el arte y el entretenimiento en Surco. Además del comediante, otra de las personalidades que brilló en la alfombra azul fue Yvonne Fraysinet, quien llegó junto a su familia para revelar la placa de una de las salas que lleva su nombre.

Una de las más felices por este reconocimiento a la primera actriz Yvonne Fraysinet fue su hija Lucía Oxenford. “Estoy muy contenta que le den este reconocimiento a mi mamá porque es más importante cuando es en vida. A veces uno reconoce al artista después y da ganas que esté presente. Me alegra que hayan llamando a mi mamá para este momento. Espero que podamos hacer grandes cosas con este teatro”, dijo ante la prensa local.

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Lucía Oxenford habla de su salida de ‘Xno.decirlo’

Lucía Oxenford fue consultada por su salida de ‘Xno.decirlo’, pódcast que condujo junto a Israel Dreyfus y Giancarlo Cossío. Según la engreída de Marcelo Oxenford, ella se fue en buenos términos y aseguró que ya no se sentía cómoda por el giro que había tenido el programa, pues más se tocaba temas de farándula.

“Ojo, no me peleé con nadie en el pódcast, yo estoy muy bien con los chicos, hubo rumores de que me había peleado con ellos, nada que ver, sino que se estaba yendo mucho por lo que es farándula.. Me encanta el chisme, ¿a quién no le gusta el chisme?, pero a veces no sabía de qué estábamos hablando. Me decían: ‘tienes que ver los TikTok’. Y a mí no me daba ganas de ver esos TikTok”, declaró la también actriz, quien fue reemplazada por Flor Ortola.

“Obviamente si yo no voy a dar mi 100% y no me voy a sentir cómoda en un espacio, es mejor que esté alguien que sepa. Y cuando entra Flor, yo estaba feliz porque me cae superbién y yo también votaba porque Flor esté”, recalcó.

Lucía Oxenford, quien en junio será parte de la obra ‘El hombre que ríe’, una adaptación de Víctor Hugo, dijo que ‘Xno.decirlo’ nació como un canal de entretenimiento, pero con el paso del tiempo tomó otro rumbo. “A nuestro público empezó a gustarle más los momentos de chismes o cuando teníamos invitados más de farándula Y obviamente la producción dijo: ‘Hay que ir para ese lado’. Y está perfecto, yo soy productora y así es”, añadió.

Asimismo, la hija de Yvonne Fraysinet indicó que tampoco estaba cómoda cuando hablaban temas más fuertes como la situación del país. “O también hablar de política. Yo dije: ‘no, suficiente con una Oxenford en política, dos no’”, añadió entre risas y no descartó que vaya a experimentar con otro tipo de pódcast.

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Lucía Oxenford defiende a Milett Figueroa

Lucía Oxenford, de 34 años, tiene raíces argentinas y entiende mucho mejor la televisión de ese país. Sin embargo, tampoco está de acuerdo con todo lo que se dice de Milett Figueroa, quien días atrás confirmó su ruptura con Marcelo Tinelli.

“Yo no veo tele en realidad, pero Giani (Cossío) me estuvo contando. Me parece injusto porque Milett se fue a trabajar allá, se enamoró, tuvo la relación, ya no por lo que veo. No la molesten, déjenla en paz”, pidió Lucía, quien no cree que Figueroa recurra a la magia negra para seducir a un hombre.

Lucía Oxenford defiende a Milett Figueroa tras críticas en televisión argentina. Foto: difusión

Lucía Oxenford defiende a Milett Figueroa tras críticas en televisión argentina. Foto: difusión

“No es brujería, son tonterías, la verdad. Ya pasó, es un tema que ella seguramente también quiere dejar atrás. Vendrán cosas nuevas para ellas, ella es una chica guapa, linda, hermosa, talentosa, me cae superbién y van a venir cosas maravillosas para ella”, concluyó.


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