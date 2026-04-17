Dos exfiguras de ‘Al fondo hay sitio’ tendrían una relación tras lucirse juntos en Curazao y sus amigos los delatan

'Al fondo hay sitio' es una de las series más populares de la televisión peruana, que ha conquistado al público con historias que mezclan lo hilarante y lo trágico. A lo largo de sus 13 temporadas, han pasado diversos actores que lograron consolidar su nombre gracias a la producción de América TV.

Dos de ellos son Joaquín Escobar y Gina Yangali, quienes recientemente han desatado revuelo en redes sociales al lucirse juntos en la isla caribeña de Curazao. Pero eso no es todo: ambos también mantendrían una relación sentimental.

Joaquín Escobar y Gina Yangali serían novios tras ser delatados por sus amigos

Joaquín Escobar y Gina Yangali han compartido fotos juntos desde hace meses en sus redes sociales. Sin embargo, en los últimos días llamaron más la atención tras un viaje a Curazao, donde se mostraron muy unidos durante un recorrido en moto que realizaron juntos. Además, publicaron fotos en las que él la abraza de forma muy cariñosa en una de las playas de ese país.

La actriz, que formó parte de 'Al fondo hay sitio' en 2024, difundió el video e imágenes en Instagram. No obstante, fueron sus propios amigos quienes terminaron por delatarlos, dejando entrever que ambos mantienen una relación sentimental.

“Está parejita, todo que ver”, comentó una usuaria, mensaje que recibió el like del actor. Por su parte, Amparo Brambilla escribió: “Esa parejita”, acompañando de emojis de corazón. Aquí, Joaquín respondió con un “Ay (emoji de corazón)”, lo que reforzó las sospechas de un romance entre Escobar y Yangali.

¿Qué personajes interpretaron Joaquín Escobar y Gina Yangali en 'Al fondo hay sitio'?

Joaquín Escobar, de 30 años, formó parte de 'Al fondo hay sitio' dando vida a Yoni Pachas, uno de los hijos de Luchito Gonzales (Bruno Odar) y Reina Pachas (Tatiana Astengo), entre el 2011 al 2016. Gracias a ese papel, fue convocado para otras producciones en distintos canales, e incluso participó en proyectos para Netflix, como la película biográfica de Jefferson Farfán.

Por su parte, Gina Yangali, de 33 años, interpretó a Marjorie Manrique en 2024. Su personaje era una mujer que postulaba a un cargo en la política peruana y contrató a Joel Gonzales como su chofer, además, de usar la casa de los Gonzales como sede de su partido, llamado 'Cutra'.