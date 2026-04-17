HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Dos exfiguras de ‘Al fondo hay sitio’ tendrían una relación tras lucirse juntos en Curazao y sus amigos los delatan

Los queridos actores se mostraron muy cercanos durante un viaje que realizaron ambos solos a la paradisiaca isla de Curazao.  

Los actores participaron también en diversas producciones en la televisión peruana. Foto: Composición LR/Instagram.
Los actores participaron también en diversas producciones en la televisión peruana. Foto: Composición LR/Instagram.

'Al fondo hay sitio' es una de las series más populares de la televisión peruana, que ha conquistado al público con historias que mezclan lo hilarante y lo trágico. A lo largo de sus 13 temporadas, han pasado diversos actores que lograron consolidar su nombre gracias a la producción de América TV.   

Dos de ellos son Joaquín Escobar y Gina Yangali, quienes recientemente han desatado revuelo en redes sociales al lucirse juntos en la isla caribeña de Curazao. Pero eso no es todo: ambos también mantendrían una relación sentimental.

PUEDES VER: Joaquín Escobar confiesa que actriz de 'Al fondo hay sitio' se burlaba de su voz: “Me ponía mil apodos”

lr.pe

Joaquín Escobar y Gina Yangali serían novios tras ser delatados por sus amigos

Joaquín Escobar y Gina Yangali han compartido fotos juntos desde hace meses en sus redes sociales. Sin embargo, en los últimos días llamaron más la atención tras un viaje a Curazao, donde se mostraron muy unidos durante un recorrido en moto que realizaron juntos. Además, publicaron fotos en las que él la abraza de forma muy cariñosa en una de las playas de ese país.

La actriz, que formó parte de 'Al fondo hay sitio' en 2024, difundió el video e imágenes en Instagram. No obstante, fueron sus propios amigos quienes terminaron por delatarlos, dejando entrever que ambos mantienen una relación sentimental.

“Está parejita, todo que ver”, comentó una usuaria, mensaje que recibió el like del actor. Por su parte, Amparo Brambilla escribió: “Esa parejita”, acompañando de emojis de corazón. Aquí, Joaquín respondió con un “Ay (emoji de corazón)”, lo que reforzó las sospechas de un romance entre Escobar y Yangali.

PUEDES VER: Gina Yangali SE ENFRENTA a ‘Cinesmero’ tras insultarla por no querer bailar con él: “No es no”

lr.pe

¿Qué personajes interpretaron Joaquín Escobar y Gina Yangali en 'Al fondo hay sitio'?  

Joaquín Escobar, de 30 años, formó parte de 'Al fondo hay sitio' dando vida a Yoni Pachas, uno de los hijos de Luchito Gonzales (Bruno Odar) y Reina Pachas (Tatiana Astengo), entre el 2011 al 2016. Gracias a ese papel, fue convocado para otras producciones en distintos canales, e incluso participó en proyectos para Netflix, como la película biográfica de Jefferson Farfán.

Por su parte, Gina Yangali, de 33 años, interpretó a Marjorie Manrique en 2024. Su personaje era una mujer que postulaba a un cargo en la política peruana y contrató a Joel Gonzales como su chofer, además, de usar la casa de los Gonzales como sede de su partido, llamado 'Cutra'.

Notas relacionadas
Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al gritar su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

LEER MÁS
Exprotagonista de ‘Al fondo hay sitio’ afirma que recibió pago por propaganda a Cesar Acuña y conductor lo encara: "¿Te has informado?"

Exprotagonista de ‘Al fondo hay sitio’ afirma que recibió pago por propaganda a Cesar Acuña y conductor lo encara: "¿Te has informado?"

LEER MÁS
Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Greissy Ortega impacta al revelar que su cuñada Allison Pastor se alejó de ella y explica por qué: “Nadie se puede meter en la relación de nadie”

Greissy Ortega impacta al revelar que su cuñada Allison Pastor se alejó de ella y explica por qué: “Nadie se puede meter en la relación de nadie”

LEER MÁS
Janet Barboza y Pamela Franco discuten en vivo y conductora la deja hablando sola: “No somos amigas”

Janet Barboza y Pamela Franco discuten en vivo y conductora la deja hablando sola: “No somos amigas”

LEER MÁS
Fabio Agostini, exestrella de ‘Esto es guerra’, conmueve al confesar que vive con una enfermedad sin cura

Fabio Agostini, exestrella de ‘Esto es guerra’, conmueve al confesar que vive con una enfermedad sin cura

LEER MÁS
Reimond Manco se derrumbó tras terminar entrevista en TV y admitir el final de su matrimonio: Magaly Medina revela imágenes inéditas

Reimond Manco se derrumbó tras terminar entrevista en TV y admitir el final de su matrimonio: Magaly Medina revela imágenes inéditas

LEER MÁS
Samahara Lobatón se confiesa ante Renato Rossini Jr. tras comprometerse con Youna: ‘En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo”

Samahara Lobatón se confiesa ante Renato Rossini Jr. tras comprometerse con Youna: ‘En otra vida me hubiera gustado coincidir contigo”

LEER MÁS
Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

Milett Figueroa se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con pastor argentino Dante Gebel: "Un mínimo de responsabilidad"

LEER MÁS

Juegos

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Pon a prueba tu cerebro con el clásico rompecabezas de números. ¡Completa la cuadrícula y desafía tu mente!

GratisJugar
Pupiletras
Palabras

Pupiletras

Encuentra las palabras escondidas en la cuadrícula de letras. Un clásico de la estimulación mental.

GratisJugar
Solitario
Cartas

Solitario

El legendario juego de cartas que nunca pasa de moda. Organiza el mazo y demuestra tu habilidad.

GratisJugar
Crucigrama
Palabras & Cultura

Crucigrama

Completa las definiciones horizontales y verticales. Un ejercicio diario para tu vocabulario y memoria.

GratisJugar
Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

El rey de los juegos de estrategia. Mueve tus piezas, anticipa al rival y consigue el jaque mate.

GratisJugar
Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Existen las amazonas en Perú, por Eduardo González Viaña

Partido Los Chankas vs Atlético Grau EN VIVO HOY por el Torneo Apertura 2026 Liga 1 via L1 Max

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados y partidos de hoy por la fecha 11 del Torneo Apertura

Espectáculos

Pamela Franco admite por primera vez que Christian Cueva le fue infiel a Pamela López con ella, pero asegura: "Terminamos antes de que se casara"

¿Parodia a Christian Domínguez? Pamela Franco y Melanie Martínez lanzan dardo en su videoclip 'Que no me provoque': "¿Y cómo se mata...?"

Sebastián Yatra confiesa que todavía duerme junto a sus padres a sus 31 años y explica por qué: “Nos quedamos hablando”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE reconoce que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de Surco en el vehículo de traslado

Betssy Chávez: PJ rechaza habeas corpus para otorgar salvoconducto a expremier de Pedro Castillo

Resultados de Senadores y Diputados por Loreto: conoce los votos oficiales de la ONPE y conteo EN VIVO por las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025