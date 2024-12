La reconocida actriz Yvonne Frayssinet ha sorprendido a sus seguidores al protagonizar su primer videoclip musical, en el que interpreta a una mujer seducida por un hombre mucho mayor, papel que es interpretado por el cantante Gali, conocido por su éxito 'La madurita'. En una entrevista para 'La banda del chino', Frayssinet destacó la calidad del proyecto y el talento del artista venezolano, quien la invitó a participar en la grabación. "Me dijeron que era una cosa delicada como resultó, estuve muy cómoda, contenta, he participado con mucho gusto. Él es un capo, canta precioso, es compositor, un gran talento", afirmó la actriz que interpreta a Francesca Maldini en 'Al fondo hay sitio'.

Este videoclip, lanzado en plataformas digitales, se ha convertido en una de las sorpresas musicales del año. Gali, por su parte, expresó su emoción al contar con Frayssinet en su proyecto: "Le dije, Yvonne, tú eres la perfecta 'madurita', porque es linda, talentosa, y aparte, es superfina. Eso es lo que estábamos buscando".

Marcelo Oxenford tiene inesperada reacción

En medio de la promoción del videoclip, el programa 'La banda del chino' mostró una divertida reacción de Marcelo Oxenford, esposo de Yvonne Frayssinet, quien no perdió la oportunidad de bromear sobre la situación. Al ver el videoclip y la manera en que el cantante Gali elogiaba a su esposa, Oxenford comentó entre risas: “Triple X, ¿qué es esto? Lo que más me dolió, en 37 años que estoy con esta señora nunca me dijo que soy hermoso y canto bien, y a este señor venezolano lo dijo de todo”. Las palabras del actor argentino generaron carcajadas entre los presentes.

"Alguna vez te habré dicho", respondió Yvonne, acostumbrada al humor de su esposo, provocando aún más risas en el set. La interacción entre ellos mostró la complicidad y el cariño que existe entre la pareja, a pesar de las bromas que se hicieron en el aire.