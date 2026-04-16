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Streamer Cristorata pide disculpas por expresiones racistas contra quienes votaron por Roberto Sánchez: "Terminé faltando el respeto"

El streamer Cristorata se disculpó tras lanzar comentarios racistas contra votantes de Roberto Sánchez, mientras el Ministerio de Cultura anunció acciones legales por presunta discriminación.

Cristorata se disculpa tras expresiones racistas. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Cristorata se disculpa tras expresiones racistas. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El streamer peruano Cristopher Puente Viena ofreció disculpas públicas por emitir comentarios racistas dirigidos a ciudadanos de la sierra peruana que votaron por Roberto Sánchez en las Elecciones Generales 2026. A través de sus redes sociales, el popular Cristorata reconoció su error: 'Hablé desde la molestia y terminé faltando el respeto y generalizando, y eso no corresponde'.

El pronunciamiento se dio luego de que sus expresiones generaran críticas en redes sociales y antes de que el Ministerio de Cultura del Perú emitiera un comunicado oficial. En su mensaje, el creador de contenido admitió la gravedad de sus palabras y aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos: 'Me hago responsable por lo que dije'.

Cristorata

Cristorata compate mensaje de disculpas. Foto: Instagram

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lr.pe

Cristorata se disculpa por sus expresiones racistas a personas de la sierra peruana

La controversia se originó durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, en el que Cristorata reaccionaba a los resultados oficiales de la ONPE. En ese contexto, el influencer lanzó insultos contra personas de la sierra peruana al percatarse de que, en regiones como Puno, Ayacucho y Amazonas, el candidato de JP lideraba el conteo de votos.

'Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana en stream. Estuvo mal y no tiene justificación', escribió posteriormente, en un intento por enmendar sus declaraciones. Asimismo, explicó que sus palabras fueron producto de un momento de frustración personal, lo que lo llevó a emitir generalizaciones discriminatorias.

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Ministerio de Cultura del Perú inicia investigación contra Cristorata por expresiones racistas en redes

El Mincul expresó su rechazo a las declaraciones del influencer y anunció que pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones preliminares por presuntos actos de discriminación racial, conforme al artículo 323 del Código Penal.

En esa línea, la entidad precisó que su Procuraduría Pública remitirá el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, con el fin de que se evalúen las acciones correspondientes frente a los comentarios difundidos. 'El Ministerio de Cultura exhorta a la ciudadanía en general, y de manera especial a los creadores de contenido y a los medios de comunicación digital a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación', se lee en el comunicado.

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