Marina Mora brilla en la portada de la edición especial '100 Mujeres Líderes del Perú' de la Revista Empresas & Eventos, destacando su impacto en la industria de la belleza. | Fotos: difusión

Marina Mora brilla en la portada de la edición especial '100 Mujeres Líderes del Perú' de la Revista Empresas & Eventos, destacando su impacto en la industria de la belleza. | Fotos: difusión

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Marina Mora no deja de sorprender. La exmodelo y empresaria de belleza protagoniza la portada principal de la edición especial ‘100 Mujeres Líderes del Perú’ de la Revista Empresas & Eventos, que reconoce a las féminas más influyentes y trascendentes del país por su trayectoria, innovación, liderazgo, impacto empresarial e historias de vida inspiradoras.

“Ser parte de esta edición representa un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y al trabajo que muchas mujeres venimos realizando desde hace años para abrir espacios y generar oportunidades. Esta lista no solo destaca el éxito profesional, sino también historias de resiliencia, disciplina y propósito”, manifestó Marina Mora.

Marina Mora fue tomada en cuenta en este ranking por su trayectoria, innovación, liderazgo, impacto empresarial e historia de vida inspiradora.

Reconocen la trayectoria de Marina Mora

Marina Mora, quien hace poco lanzó su propio perfume, encabeza la lista de '100 Mujeres Líderes del Perú' gracias a su consolidada trayectoria, visión empresarial y aporte al empoderamiento femenino a través de la industria de la belleza y la formación de nuevas generaciones.

“Creo profundamente en el poder del liderazgo femenino y en la importancia de visibilizar a mujeres que inspiran desde diferentes industrias y regiones del país”, sostuvo Mora, cuya carrera se ha convertido en una de las más sólidas y respetadas del sector.

La edición especial '100 Mujeres Líderes' reúne a destacadas empresarias, ejecutivas y profesionales que dejan huella en el Perú desde los ámbitos empresarial, académico, social y emprendedor. Entre las figuras reconocidas también destacan Paola Ochoa, Connie Fletcher, Selene González, Marylyn Reyes y Janeth Mendoza, así como líderes regionales y empresarias de diversos sectores.

La publicación incluye además a personalidades como Priscillia Monet, Vanessa Castañeda, Magali Merino y la artista peruana Mimy Succar, única peruana ganadora de dos premios Grammy americanos, quien ha logrado posicionarse como una figura de inspiración y orgullo nacional.