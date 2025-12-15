Magaly Medina se indigna con Cristorata por su comportamiento frente a policía tras ser intervenido: “Cero neuronas”

Magaly Medina expresó su indignación por la actitud que mostró Cristorata al ser intervenido por un policía, la cual se viralizó rápidamente en redes sociales. La conductora enfatizó que los agentes merecen respeto y reconoció la paciencia del oficial durante la situación.

“Se dan el lujo de ser faltoso, atorrante… la autoridad se respeta, sobre todo si te encuentras con un policía con tanta paciencia”, manifestó Medina, dejando claro que no tolera comportamientos irrespetuosos.

Cristorata y su polémica durante control de identidad

El tiktoker protagonizó un incidente al no tomarse en serio el procedimiento, sacando objetos y haciendo comentarios que incomodaron al agente. Según se reportó, el joven respondió: "No es que no lo tengo. Lo que pasa es que no lo traje, hermano. No me acuerdo".

La situación se resolvió cuando logró comunicarse con su hermano, quien proporcionó los datos necesarios para que el policía verificara su identidad y le permitiera continuar su camino.

Magaly Medina condena actitudes irrespetuosas

La presentadora criticó que Cristorata intentara burlarse de la autoridad y consideró su comportamiento inapropiado para alguien con seguidores. “Ahí se victimizan… portándose como un ignorante de las leyes y los protocolos que se deben seguir… hay que cumplir ciertas reglas, no te hagas el gracioso… cero neuronas el tipo”, sentenció Medina.

La conductora recalcó que este tipo de actitudes afecta la percepción de los jóvenes en redes y que no se puede normalizar la falta de respeto hacia la autoridad.