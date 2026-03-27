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Jorge Benavides responde a streamer Cristorata tras haberle exigido rectificarse por imitación en su programa: "¿No estabas molesto?"

El reencuentro entre el humorista y Cristorata terminó en un abrazo, luego de recordar el momento en que el streamer se 'quejó' por la imitación que le hicieron en ‘JB Noticias’.

Jorge Benavides y Cristorata se reencuentran en el programa 'JB noticias'. Foto: composición LR/TikTok/Panamericana TV
Jorge Benavides y Cristorata se reencuentran en el programa 'JB noticias'. Foto: composición LR/TikTok/Panamericana TV

El comediante Jorge Benavides protagonizó un peculiar reencuentro con el streamer Cristorata en el set de grabación de 'JB Noticias', luego de que el creador de contenido le exigiera rectificarse por una imitación realizada en el programa del humorista. “¿No estabas molesto?”, le dijo el actor cómico al youtuber en su visita en Panamericana Televisión

El momento estuvo marcado por bromas y risas, en el que el creador de contenido aclaró que su reacción fue parte del show. 'Lo que pasa es que hay que forzar el clic. Es una exageración', explicó Cristorata, dejando en claro que no existía molestia por la parodia.

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Jorge Benavides ‘perdona’ a Cristorata luego de que el streamer se quejará por su imitación

Cristorata visitó el set de 'JB Noticias' y conversó con uno de los integrantes del elenco le consultó directamente si se había sentido incómodo por la imitación, a lo que el streamer respondió: 'Me ha molestado que tú me hayas imitado'. En ese instante, Jorge Benavides apareció en escena y no dudó en continuar con la broma: '¿Y las 14 horas?', en referencia al plazo que el streamer había dado para una supuesta rectificación.

Cristorata, con una actitud relajada, cambió su semblante y respondió sonriente, reconociendo incluso su admiración por el comediante: 'Un placer de verdad que usted haya podido sacarme en su programa. Mi admiración total'. El intercambio continuó con el característico humor del programa. 'Yo veo que has arrugado, yo no te veo molesto', comentó Benavides. Finalmente, el humorista consultó a su elenco si debía 'perdonar' a Cristorata, y tras la aprobación general, ambos se dieron un abrazo sellando el momento con una aparente reconciliación.

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Cristorata se ‘quejó’ por su imitación en programa de Jorge Benavides

La presunta molestia del streamer se originó durante una transmisión en vivo de Cristorata en la plataforma Kick, donde reaccionó a una parodia realizada por Jorge Benavides en su programa, en la que también se hacía referencia a César Acuña. En ese momento, el streamer expresó: 'Me parece una falta de respeto hacia mi persona. JB, tienes 14 horas para rectificarte o voy a actuar'.

La frase llamó la atención de los usuarios, especialmente por el inusual plazo de '14 horas', cuando comúnmente se habla de 24 horas en este tipo de advertencias. Sin embargo, con el paso de los días se evidenció que el comentario formaba parte del estilo humorístico del creador de contenido, aunque en un inicio muchos seguidores interpretaron sus palabras como una molestia real.

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