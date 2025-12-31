Cristorata queda en shock al saber cuánto ganaba trabajadora de hotel despedida por su broma: "Yo te puedo conseguir un mejor sueldo"

El streamer Cristorata volvió a estar en el centro de la polémica tras verse involucrado en el despido de dos trabajadores del RBB Brito Hotel de Tarapoto. El hecho, registrado durante una transmisión en vivo, se viralizó rápidamente en redes sociales y la empresa decidió tomar medidas respecto al actuar de sus trabajadores.

Mediante un comunicado, el hotel informó que ambos trabajadores involucrados en el hecho fueron despedidos, debido a que no respetaron el bienestar del cliente ni los valores que rigen a la empresa. Esta decisión sorprendió a los usuarios, quienes no dudaron en culpar al streamer por lo ocurrido.

Cristorata se comunica con la trabajadora de hotel despedida y queda sorprendido al conocer su sueldo mensual

En medio de la controversia, Cristorata se comunicó con cada uno de los jóvenes despedidos. Tras admitir que su broma no tuvo la intención de generar consecuencias laborales, aceptó asumir el pago del sueldo correspondiente al mes de enero. Sin embargo, quedó sorprendido al enterarse de que ambos percibían únicamente el sueldo mínimo, por lo que también se comprometió a ayudarlos a conseguir una nueva oferta de trabajo.

“¿Cuánto ganabas en el hotel?”, se le escucha decir a Cristorata. “Estaba ganando el sueldo mínimo”, respondió la joven. Esto dejó en shock al streamer, quien no dudó en mostrar su indignación y no ocultó su asombro ante la situación.

"Un segundo, ¿S/1.130? Bueno, yo creo que te podría conseguir un mejor sueldo. Tú, tranquila. Yo la verdad me siento mal por los dos. Te van a llegar mejores oportunidades", sentenció el streamer peruano.