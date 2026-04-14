Alejandra Baigorria reconoció que su enfoque en el trabajo la alejó de Said, aunque ambos han logrado superar el turbulento momento. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Alejandra Baigorria reconoció que su enfoque en el trabajo la alejó de Said, aunque ambos han logrado superar el turbulento momento. Fotos: Instagram | Fotos: Instagram

Alejandra Baigorria vive un buen momento en su vida laboral y también en su matrimonio. Durante su discurso de agradecimiento en España, donde fue reconocida por su trabajo y liderazgo, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ le dedicó un emotivo mensaje a Said Palao, precisamente un mes después del escándalo por su participación en una cuestionada despedida de solteros en Argentina.

Además de viajar con sus padres y con 30 mujeres emprendedoras que trabajan para ella, Alejandra Baigorria llevó con ella a Said Palao, a quien le habría perdonado por haber participado en una escapada a Argentina con mujeres desconocidas.

Alejandra Baigorria dedica sentido mensaje a Said Palao

Luego de que ‘Magaly TV, la firme’ mostrara imágenes comprometedoras de Mario Irivarren y Said Palao y revelara que el año pasado también se escaparon a Colombia, Alejandra Baigorria reveló que se iba a tomar su tiempo para ver si lo perdonaba o no. Sin embargo, sorprendió a más de uno al dedicarle un romántico discurso y hacer mea culpa por no haber disfrutado su luna de miel como merecían.

“Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, manifestó en un auditorio de Madrid.

El discurso de Alejandra Baigorria generó todo tipo de comentarios. “En conclusión: ‘perdóname Said por trabajar mucho y descuidarte’”, “La gente tanto ladra, es su problema, sus decisiones, vivan su vida y dejen que el resto hagan lo que quiera y listo”, “Ale, vuelve a leer tu libro, por favor”, “Ya no son migajas, son partículas” y “¿Cómo alguien puede tener todo, pero no tener lo más importante: amor propio?”; fueron algunas reacciones en TikTok.

Alejandra Baigorria feliz por su éxito en España

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Rubia de Gamarra’ se mostró orgullosa de su reconocimiento en España. “Nunca soñé en pequeño… y hoy lo estoy viviendo en grande. Primera Team Elite Platino, dos estrellas de Perú. Un premio internacional que hoy deja el nombre de mi país en alto. Más de 400 mujeres emprendedoras peruanas de mi comunidad, de mi equipo, siendo parte de esto… y 30 aquí conmigo, ganándose este viaje y transformando su vida. Un escenario internacional, una sala con más de mil personas de Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos y México… y un mensaje claro: sí se puede. Hoy celebro este logro con mi familia, porque este sueño también es de ellos. Esto no es suerte, es propósito”, expresó en sus redes.

La exparticipante de ‘Esto es guerra’ mostró su orgullo por representar a Perú, destacando el esfuerzo colectivo de su equipo y enviando un mensaje inspirador a otras emprendedoras. Foto: Instagram



