Elecciones 2026: PNP detiene a funcionario de la ONPE renunciante tras escándalo de la entrega del material electoral

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samané Blas. La diligencia se realizó en el marco de las investigaciones del escándalo del retraso del material electoral a los centros de votación para las Elecciones Generales 2026.

La Fiscalía investiga a los funcionarios de la ONPE por el presunto delito de colusión. El motivo es porque habría realizado la solicitud del servicio de transporte del material electoral. Samamé Blas fue, presuntamente, el funcionario que firmó los términos de referencia o requisitos (TDR) para la adjudicación del contrato a la empresa Servicios Generales Galaga.

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Esta empresa era la encargada de la distribución del material electoral, pero tuvo enormes retrasos.

La detención del ahora exfuncionario de la ONPE se realizó en las oficinas de la institución luego de haber presentado su renuncia ante el jefe de la entidad, Piero Corvetto.

Es importante señalar que la empresa Galaga acumuló más de S/36 millones en contratos con el Estado; sin embargo, con la ONPE contó con una adjudicación de S/6.3 millones para el proceso electoral. La elección de esta empresa se llevó a cabo a pesar de que el ente electoral la había penalizado con más de S/64.000 entre 2020 y 2023.

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