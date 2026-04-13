Elecciones: JNE denuncia penalmente a Piero Corvetto, trabajadores de la ONPE y representante de la empresa Galaga
El procurador del JNE denunció al jefe de la ONPE y otros tres integrantes por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. El motivo es por el escándalo del retraso del material electoral el último 12 de abril.
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La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres trabajadores de la ONPE y al representante de la empresa Galaga por el escándalo del retraso del material electoral en las Elecciones 2026 del último 12 de abril.
La denuncia se realizó por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y por el delito electoral por obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
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El recurso legal interpuesto ante la Fiscalía también alcanza al gerente de la Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al detenido exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, y al presentante legal de la empresa Gagala, Juan Alvarado Pfuyo.
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