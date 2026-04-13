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Política

Elecciones: JNE denuncia penalmente a Piero Corvetto, trabajadores de la ONPE y representante de la empresa Galaga

El procurador del JNE denunció al jefe de la ONPE y otros tres integrantes por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. El motivo es por el escándalo del retraso del material electoral el último 12 de abril.

Piero Corvetto fue denunciado penalmente. Foto: Composición/LR
Piero Corvetto fue denunciado penalmente. Foto: Composición/LR

La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres trabajadores de la ONPE y al representante de la empresa Galaga por el escándalo del retraso del material electoral en las Elecciones 2026 del último 12 de abril.

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La denuncia se realizó por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y por el delito electoral por obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

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El recurso legal interpuesto ante la Fiscalía también alcanza al gerente de la Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al detenido exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, y al presentante legal de la empresa Gagala, Juan Alvarado Pfuyo.

PUEDES VER: LINK oficial de la ONPE para ver los primeros resultados de las Elecciones Generales 2026: conoce aquí todos los detalles

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