Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
El partido por la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Libertadores entre Universitario y Coquimbo Unido se disputará en el Estadio Monumental de Ate.
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MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
Los equipos de Universitario y Coquimbo Unido se verán las caras por la fecha 2 de la Copa Libertadores desde las 9.00 p. m. (hora peruana).
Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO juegan este martes 14 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la fase de grupos de Copa Libertadores. El partido tendrá como escenario al Estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.
Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO por Copa Libertadores
¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
Los equipos de Universitario y Coquimbo Unido se verán las caras por la fecha 2 de la Copa Libertadores desde las 9.00 p. m. (hora peruana).
Universitario busca su primer triunfo en Libertadores
Amigos de La República, bienvenidos a la cobertura del Universitario vs Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
La ‘U’ afrontará su primer duelo jugando de local en la presente Copa Libertadores. La jornada pasada consiguió un valioso empate en su visita a Colombia. Ahora tendrá la oportunidad de ponerse en el primer lugar de la tabla a la espera de lo que pueda suceder en el partido entre Nacional y Tolima, quienes completan el grupo.
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¿A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido?
Los equipos de Universitario y Coquimbo Unido se verán las caras por la fecha 2 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará este martes 14 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 8.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 10.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
- España: 4.00 p. m. (miércoles 15/04)
¿Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido?
El partido Universitario vs Coquimbo Unido, por la fase de grupos de Copa Libertadores, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.
Alineaciones probables de Universitario vs Coquimbo Unido
- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Benjamín Chandía, Cristián Zavala; Nicolás Johansen y Alejandro Azócar.
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Pronóstico de Universitario vs Coquimbo Unido
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Universitario sobre Coquimbo Unido.
- Betsson: gana Universitario (1,98), empate (3,15), gana Coquimbo Unido (3,95)
- Betano: gana Universitario (2,10), empate (3,25), gana Coquimbo Unido (4,20)
- Bet365: gana Universitario (2,00), empate (3,40), gana Coquimbo Unido (3,75)
- 1XBet: gana Universitario (2,05), empate (3,27), gana Coquimbo Unido (4,03)
- Coolbet: gana Universitario (2,05), empate (3,15), gana Coquimbo Unido (4,05)
- Doradobet: gana Universitario (2,10), empate (3,14), gana Coquimbo Unido (4,00).
¿En qué estadio juegan Universitario vs Coquimbo Unido?
Universitario y Coquimbo Unido disputarán este encuentro por Copa Libertadores en el Estadio Monumental U Marathon. Este recinto tiene capacidad para 80.093 espectadores.
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