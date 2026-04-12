Elecciones 2026: JNE advierte acciones administrativas y penales por retraso en las mesas y locales de votación

Ante los problemas surgidos en la instalación de mesas de votación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, brindó declaraciones a los medios.

"Nosotros vamos a dar cuenta a todas las autoridades, a nuestro procurador público que tenemos para que haga la denuncia ante todas las autoridades y responsables que podrían verse involucrados. Eso incluye a todas las autoridades, incluye autoridades administrativas que estuvieran aquí, incluyen empresas y cualquier otro tercero que pudiera haber afectado el proceso, eso lo va a determinar las responsabilidades. De ante mano no puedo decir quiénes son los responsables, pero van a ser denunciados todos", expresó Burneo.

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Asimismo, le consultaron si la denuncia abarcaría también al titular del ONPE, Piero Corvetto. Al respecto, Burneo señaló: "Nosotros vamos a enviar la comunicación a nuestro procurador para que haga la denuncia contra todos los presuntos responsables. Todavía no podemos determinar de ante mano quiénes son".

Se amplía el horario de votación hasta las 6:00 p.m.

Ante los problemas reportados en horas de la mañana, el Pleno del JNE ha dispuesto a nivel nacional, de manera excepcional, las siguientes medidas:

Ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m.

Ampliar el horario de sufragio hasta las 6:00 p.m.