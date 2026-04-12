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Política

Elecciones 2026: JNE advierte acciones administrativas y penales por retraso en las mesas y locales de votación

"Van a ser denunciados todos", aseguró el titular del JNE, Roberto Burneo, ante los problemas de instalación en las mesas de votación reportados desde horas de la mañana.

Roberto Burneo adelantó que tomarán acciones por retraso en mesas y locales de votación. Foto: JNE.
Roberto Burneo adelantó que tomarán acciones por retraso en mesas y locales de votación. Foto: JNE.

Ante los problemas surgidos en la instalación de mesas de votación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, brindó declaraciones a los medios.

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"Nosotros vamos a dar cuenta a todas las autoridades, a nuestro procurador público que tenemos para que haga la denuncia ante todas las autoridades y responsables que podrían verse involucrados. Eso incluye a todas las autoridades, incluye autoridades administrativas que estuvieran aquí, incluyen empresas y cualquier otro tercero que pudiera haber afectado el proceso, eso lo va a determinar las responsabilidades. De ante mano no puedo decir quiénes son los responsables, pero van a ser denunciados todos", expresó Burneo.

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Asimismo, le consultaron si la denuncia abarcaría también al titular del ONPE, Piero Corvetto. Al respecto, Burneo señaló: "Nosotros vamos a enviar la comunicación a nuestro procurador para que haga la denuncia contra todos los presuntos responsables. Todavía no podemos determinar de ante mano quiénes son".

PUEDES VER: Elecciones 2026: JNE anunció un pleno junto con la ONPE, tras demora en instalación de mesas de sufragio

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Se amplía el horario de votación hasta las 6:00 p.m.

Ante los problemas reportados en horas de la mañana, el Pleno del JNE ha dispuesto a nivel nacional, de manera excepcional, las siguientes medidas:

  • Ampliar el horario de instalación de mesas hasta las 2:00 p.m.
  • Ampliar el horario de sufragio hasta las 6:00 p.m.
Se amplió el cierre de la jornada de votación hasta las 6:00 p.m. Foto: JNE Perú.

Se amplió el cierre de la jornada de votación hasta las 6:00 p.m. Foto: JNE Perú.

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